Energibesparelser for Tallinks nye ferge MyStar

ABB leverer beslutningsstøttesystem til den nye fergen MyStar i Østersjøen. Illustrasjon: Tallink Grupp

Den nye passasjer- og bilfergen MyStar blir nok et skip som drar nytte av bærekraft- og effektivitetsgevinster muliggjort av beslutningsstøttesys-temet ABB Ability™ Marine Advisory System, Octopus.



MyStar skal leveres fra det finske Rauma Marine Constructions-verftet i 2022. Det settes i drift av den estiske fergeoperatøren Tallink på den 80 km lange transbaltiske ruten mellom Tallinn, Estland og Helsingfors, i Finland.



Octopus optimaliseringsprogramvare vil samle og overføre operasjonelle data fra fartøyets systemer om bord til ABB AbilityTM Marine Fleet Portal - en løsning som gir fjernovervåking og en detaljert ytelsesanalyse. Basert på denne innsikten gir Octopus operasjonell beslutningsstøtte, som gir mannskapet om bord mulighet til å ta beslutninger basert på kunnskap om måten fergen opereres på og optimalisere ytelsen.



SPARTE DRIVSTOFF I HAVNER

Ved å samle inn og analysere data gjennom Octopus har man identifisert potensial for drivstoffbesparelser for de to eksisterende Tallink-fergene, Megastar og Star. På Megastar sparte justeringer av fartøyets manøvrering i Tallinn og Helsingfors 5prosent av energien som ble brukt under manøvrering i den ene havnen og opptil 13 prosent i den andre. Og ifølge Octopus bidro forbedret styring på Star til å redusere det årlige drivstofforbruket for hjelpemotoren med nærmere 4 prosent.



Ifølge Tarvi-Carlos Tuulik, sjef for skipsadministrasjon i Tallink Grupp, har vellykket bruk av Octopus på to Tallink-ferger og det nære forholdet mellom reder og leverandør vært nøkkelen til å velge ABBs programvare også for MyStar,. - Vi er veldig glade for å installere Octopus på den nye fergen MyStar. Vi har allerede sett hva denne programvaren kan oppnå ombord på Star og Megastar gjennom energibesparelser, ytelsesgevinster og miljøfordeler. Systemet har vist seg å være avgjørende både for mannskap og landpersonell, sier Tuulik.



BETYDELIG ENERGIEFFEKTIVISERING

- ABB er stolt over at Tallink har sett klare fordeler ved å bruke programvaren for ytelsesoptimalisering, og vi er glade for å kunne levere et nytt Octopus-system til MyStar. Vi forventer å se høye energieffektivitetsgevinster ettersom programvaren genererer mer innsikt i optimaliserte operasjoner, sier Antto Shemeikka, leder for digitale tjenester i ABBs marinevirksomhet.



Octopus om bord MyStar vil omfatte fem separate moduler - Advanced Performance Monitoring, Dynamic Trim, Clean Hull, Specific Fuel Oil Consumption (SFOC) Monitoring, og Powerplant Optimizer. Totalt tilbyr Octopus 13 forskjellige overvåkings- og optimaliseringsmoduler, slik at fartøy av alle typer kan dra nytte av et fleksibelt oppsett som gir økt effektivitet, sikkerhet og tilgjengelighet.



TALLINK GRUPP

AS Tallink Grupp er en av de ledende leverandørene av persontransport og godstransporttjenester i den nordlige delen av Østersjøregionen. Selskapet eier 15 skip og opererer en rekke fergeruter på Østersjøen under merkenavnene Tallink og Silja Line. AS Tallink Grupp har rundt 4000 ansatte i Estland, Finland, Sverige, Latvia, Russland og Tyskland. I 2020, året for den globale COVID-19-pandemien, leverte Tallink Grupp tjenester til 3,7 millioner reisende og fraktet nesten 360 000.cargoenheter. Aksjene i Tallink Grupp er notert på Tallinn Stock Exchange og Nasdaq Helsinki Stock Exchange.