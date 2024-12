Energiløsninger til helelektriske servicefartøy

Haf Power Solutions

Haf Power Solutions er en systemintegrator eid av ACEL Group.

Selskapet spesialiserer seg på elektriske hybridsystemer for skip, med fokus på å forbedre energieffektivitet og redusere driftskostnader og karbonutslipp.

Ved å bruke standard industrikomponenter med programvare, sikrer Haf Power Solutions høy feiltoleranse og optimalisert anleggsytelse.

Denne tilnærmingen holder servicekostnadene lave og forkorter leveringstider for reservedeler.

ACEL Group

ACEL Group har hovedkontor i Ålesund og består i dag av selskapene ACEL AS, Haf Power Solutions AS og ACEL Baltic UAB.

Selskapet har i dag til sammen ca 170 ansatte.

Ved hovedkontor i Ålesund er det avdelinger innen engineering, tavleproduksjon, installasjoner og service worldwide, power systems, automasjon, elektroinstallasjon & service mot næringsmarkedet.

Haf Power Solutions vil levere sitt Lion light DC grid-system, et innovativt og energieffektivt system som muliggjør hel-elektriske operasjoner. Dette avanserte systemet er utstyrt med kompakte tavler som optimaliserer energiforbruket på fartøyene og gir mulighet for integrasjon av fremtidige energikilder som hydrogen og andre fornybare løsninger. Med denne leveransen setter Haf Power Solutions en ny standard for nullutslippsoperasjoner til sjøs.– Vårt Lion light DC grid gir ikke bare umiddelbare fordeler som lengre driftstid og pålitelig elektrisk fremdrift, men det åpner også for fremtidig teknologiutvikling. Vi er stolte av å være en del av denne satsningen på bærekraft i den maritime sektoren, sier Bengt-Olav Berntsen, daglig leder i Haf Power Solutions.Fartøyene, som skal bygges ved Salthammer Båtbyggeri, er utstyrt med kraftige batteripakker på 2.000 og 1.600 kWh som lades via landstrøm. Dette muliggjør helelektriske operasjoner langs merdkanten uten utslipp, i tråd med AQS sin langsiktige strategi om en fullstendig elektrisk flåte innen 2033. Haf Power Solutions’ bidrag i form av cLion DC grid-systemet er en avgjørende komponent for å realisere denne visjonen.Salthammer Båtbyggeri har samarbeidet tett med Haf Power Solutions og AQS om utviklingen av de nye fartøyene. Sammen har de skapt robuste og moderne løsninger som setter en ny standard for helelektrisk drift i servicebåtsegmentet.– Samarbeidet har resultert i robuste og moderne fartøy som vil styrke AQS sin posisjon som en bærekraftig aktør i maritim sektor. Haf Power Solutions’ cLion light DC grid er en avgjørende komponent for å realisere helelektriske operasjoner, og vi er stolte av å være en del av denne utviklingen, sier Lasse Stokkeland, daglig leder i Salthammer Båtbyggeri.Med forventet levering innen 2026, vil fartøyene bidra til en mer miljøvennlig og bærekraftig maritim sektor. Haf Power Solutions ser frem til å spille en sentral rolle.