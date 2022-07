Enova støtter ni fartøyer

Disse selskapene får støtte

Topeka Holding AS: 13,74 MNOK i støtte til batterihybridisering og energieffektiviseringstiltak i 2 containerskip.

Norwind offshore: 7,03 MNOK i støtte til batterihybridisering av 2 offshore vindfartøy

REM Energy 2 AS: 5,4 MNOK I støtte til batterihybridisering av offshore vindfartøy

Olympic Offshore wind: 33,87 MNOK i støtte til batterihybridisering og energieffektiviseringstiltak av 2 offshore vind fartøy.

Piraja AS: 11,22 MNOK i støtte til batterihybridisering og energieffektiviseringstiltak i fiskefartøy

Polarbris: 12,18 MNOK i støtte til batterihybridisering og energieffektiviseringstiltak i fiskefartøy.

Enova:

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet.

Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier.

Derfor jobber Enova for at ny energi– og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere.

Selskapet eies av Klima– og miljødepartementet.

Fartøyene som får støtte fra Enova er fem nye fartøy innenfor offshore vind. Det gis også støtte til nye fiskefartøy og containerskip.– Dette er sektorer med ulik erfaring med batteriløsninger og disse prosjektene vil kunne gi verdifull erfaring. I tillegg får vi flere batteri– fartøy i drift. Det er viktig for at teknologien etter hvert skal bli et konkurransedyktig alternativ til sjøs, sier Nakstad.Markedet for batterier er i sterk vekst verden over og er et satsingsområde for regjeringen:– Regjeringen har som mål å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Med disse tildelingene bidrar Enova til å øke elektrifiseringen av sjøtransporten, og med det å sette fart på utviklingen og utslippskuttene i denne sektoren, sier statssekretær Aleksander Øren Heen i Klima– og miljødepartementet.