Entec Evotec satser i hydrogenmarkedet

Illustrasjonsbilde fra et typisk land til sjø hydrogenterminal fra Hyon.

Entec selskapet Evotec har signert samarbeidsavtale med hydrogenselskapet Hyon. Hyon har base i Oslo, samt et avdelingskontor med teknisk avdeling og personell i Ulsteinvik.



Avtalen omhandler studie, design og leveranse der Entec Evotec er ansvarlig for et av de fem delsystemene. Alle undersystemene er tett knyttet sammen og Entec Evotec skal jobbe som ett integrert team med Hyon og de andre deltakerne.



TILFREDSSTILLER ALLE NØDVENDIGE KVALITETSSTANDARDER

Ambisjonen til denne avtalen er basert på er å utvikle et fullt funksjonelt hydrogendrivstoffsystem som tilfredsstiller alle nødvendige kvalitetsstandarder og krav som kan industrialiseres, bringes på markedet og bli den foretrukne løsningen for landbaserte hydrogendrivstoffstasjoner i den maritime sektoren. Hyon vil være eier av Hydrogen Fueling System, og Entec Evotec vil være en teknologileverandør til Hyon knyttet til Sub-systemet.



– For å utvikle de beste løsningene, trenger vi de beste samarbeidspartnerne. Entec Evotec har mer enn 30 års erfaring med håndteringssystemer og er ledende på sitt felt. Vi er veldig glade for å ha de med på laget og ser frem til samarbeidet, sier Jørn K. Lindtvedt, CEO i Hyon.



NYTT OG SPENNENDE MARKEDSOMRÅDE

Med denne kontrakten inntar Entec Evotec et nytt og spennende markedsområde, vi ser frem til å ta fatt på denne studien. Levering av utstyret er planlagt i 2024/2025. Vi ser på dette som et viktig bidrag til det grønne skiftet.



– Vi i Entec Evotec er svært stolte av å få være med på å utvikle nye løsninger sammen med aktører som har mye kompetanse på sine fagfelt, sier Geir Henning Kalvatn, salgssjef i Entec Evotec i en kommentar.



BÆREKRAFTIGE LØSNINGER

«Vi er i markeder som omfattes av FN sine 17 bærekraftsmål, og våre teknologiske løsninger bidrar til et bærekraftig fotavtrykk.



Potensialet for våre fremtidige leveranser i dette nye segmentet er veldig stort», sier Torkjell Ringstad, salgs og markedssjef i Entec Evotec.



Hyon og Entec Evotec signerer kontrakten. Bk fra venstre: Marius Saure (Entec Evotec), Geir Henning Kalvatn (Entec Evotec), Torkjell Ringstad (Entec Evotec), Harald Bjørn Hansen (Hyon), Kjellbjørn Kopperstad (Hyon) og Marita Myrvågnes (Entec Evotec). Fremme fra venstre: Jogeir Romestrand (Entec Evotec) og Jørn Kristian Lindtvedt (Hyon)