Equinor brukte 113 milliarder hos norske leverandører

I 2019 kjøpte Equinor varer og tjenester for 161,6 milliarder kroner fra mer enn 9000 leverandører globalt. 113 milliarder kroner, dvs. 70 prosent av samlede anskaffelser gikk til leverandører med norsk fakturaadresse.



– En konkurransedyktig leverandørindustri er svært viktig for Norge og Equinor. De siste årene har vi opplevd en jevn vekst i den norske andelen av våre samlede anskaffelser: fra 61 prosent i 2017, til 67 prosent i 2018 og til 70 prosent i 2019. Dette er en anerkjennelse av det gode arbeidet norske leverandører har gjort for å svare på den tøffe omstillingen i energibransjen de siste årene, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser i Equinor, til selskapets nettside.



Equinors samlede anskaffelser økte fra 141,7 milliarder kroner til 161,6 milliarder kroner fra 2018 til 2019. Dette er knyttet til selskapets høye prosjektvirksomhet, økt leteaktivitet og nye felt i produksjon.

I 2019 kom fem Equinor-opererte felt i produksjon, blant annet det enorme Johan Sverdrup-feltet på norsk sokkel og Mariner-feltet på britisk sokkel.