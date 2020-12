Equinor forlenger med Havila

Havila Charisma

Havila Shipping ASA er tildelt nye kontrakter med Equinor Energy AS for PSV-fartøyene Havila Charisma og Havila Foresight.



Hver kontrakt er for en fast periode på 3 år i direkte fortsettelse av nåværende kontrakter.



Equinor Energy har fire opsjoner for forlengelse av kontraktene, hver opsjon har en varighet på ett år for hvert av fartøyene.



Begge kontraktene har fire ettårsopsjoner og en totalramme på i underkant av 800 millioner kroner.



Totalrammen inkluderer opsjoner og kostnader knyttet til modifisering av Havila Charisma.



GODT SAMARBEID

– Vi har hatt trygge og effektive leveranser fra Havila Shipping over flere år og ser frem til videre samarbeid med rederiet. Langsiktige kontrakter gir forutsigbarhet for både Equinor og våre leverandører og skaper grunnlag for kontinuerlig forbedring, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.



Fartøyene inngår i en flåte av forsyningsskip som støtter Equinors operasjoner på hele norsk sokkel. Havila Charisma vil i tillegg modifiseres for å gjøre fartøyet i stand til å levere seismikktjenester i form av permanent reservoarovervåkning. Dette innebærer også en utvidelse av lugarkapasiteten. Skipets forsyningskapasiteter ellers vil holdes intakte. Havila Charisma vil seile ut fra forsyningsbasen i Florø når det ikke er på seismikkoppdrag.



LIVSNERVEN

Forsyningsfartøy langs hele kysten er livsnerven for de over 40 feltene vi opererer på norsk sokkel. Ved å istandsette Havila Charisma til å levere seismikktjenester sammen med forsyning, utnytter vi vår stordriftsfordel for økt effektivitet og fleksibilitet i våre operasjoner, sier Morten Sundt som leder arbeidet med forsyningsfartøy på norsk sokkel i Equinor.



Havila Foresight har sin hjemmebase ved Equinors forsyningsbase på Mongstad. Med den nye kontrakten vil Havila Foresight totalt ha forsynt Equinor sine installasjoner fra Mongstad i 15 år.





FARTØYENE

Havila Foresight ble levert fra Havyard Leirvik i desember 2007, og har arbeidet for Equinor siden fra januar 2008



Havila Charisma ble overlevert fra Havyards verft i Leirvik i desember 2012 og har arbeidet for Equinor siden.



Fartøyene fikk installert batteri og landstrømsanlegg i 2018.

Havila Foresight