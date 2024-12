Equinor og Shell danner Storbritannias største uavhengige olje- og gasselskap

Selskapene

I Storbritannia produserer Equinor nå om lag 38.000 fat oljeekvivalenter per dag; Shell UK produserer over 100.000 fat oljeekvivalenter per dag. Det nye selskapet forventes å produsere over 140.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2025.

Equinor beholder eierskap til sine felt som ligger på grensen mellom britisk og norsk sektor. Dette omfatter Utgard, Barnacle og Statfjord, og havvindporteføljen som omfatter Sheringham Shoal, Dudgeon, Hywind Scotland og Dogger Bank. Selskapet beholder også sine eiendeler innen hydrogen, karbonfangst og lagring, kraftproduksjon, batterilagring og gasslagring.

Shell UK beholder eierskap til sine eierandeler i Fife NGL-anlegget, St Fergus Gas Terminal, og flytende havvindprosjekter under utbygging - MarramWind og CampionWind. Shell UK forblir også Technical Developer av Acorn, Skottlands største karbonfangst og lagringsprosjekt.

Equinor har om lag 300 ansatte i olje- og gasstillinger i Storbritannia, mens Shell har om lag 1.000 ansatte i lignende olje- og gasstillinger.

Selskapet blir etablert for å opprettholde nasjonal olje- og gassproduksjon, samt energisikkerhet, i Storbritannia.Når avtalen er sluttført, vil den nye uavhengige produsenten være eid sammen av Equinor (50 prosent) og Shell (50 prosent), to ledende globale energiselskaper med flere tiårs erfaring fra drift i britisk del av Nordsjøen. I en fase der britisk sokkel modnes og har et naturlig produksjonsfall, vil sammenslåing av porteføljer og ekspertise bidra til fortsatt lønnsom produksjon av denne svært viktige britiske ressursen. Det nye selskapet vil være fokusert og kostnadseffektivt, og strategisk godt posisjonert for å maksimere verdien av de samlede porteføljene på den britiske sokkelen.Det nye selskapet vil investere for å sikre langsiktig drift av de enkelte feltene og plattformene, og med det bidra til å forlenge levetiden til denne viktige industrien i Storbritannia. Selskapet vil holde til i energihovedstaden Aberdeen, og vil omfatte Equinors eierandeler i Mariner, Rosebank og Buzzard, og Shells eierandeler i Shearwater, Penguins, Gannet, Nelson, Pierce, Jackdaw, Victory, Clair og Schiehallion. En rekke letelisenser vil også inngå i denne transaksjonen.Equinor og Shell er stolte over å fortsette utviklingen av Nordsjøen som investeringspartnere i stedet for som individuelle operatører. Dette åpner et nytt kapittel der selskapene fortsatt vil være betydelige aktører i britisk energiindustri.Etter sluttføring av avtalen vil selskapet være selvfinansiert. Videre vil Equinors eierandel i selskapet bli regnskapsført etter egenkapitalmetoden og Equinor vil ikke lenger rapportere investeringskostnader knyttet til prosjektene som legges til det nye selskapets portefølje.Gjennom denne transaksjonen kan Equinor dra fordeler av økt produksjon og kontantstrøm på kort sikt. En mer balansert eierstruktur til eiendelene bidrar også til å redusere samlet risikoeksponering.– Equinor har vært en pålitelig energipartner for Storbritannia i over 40 år gjennom å levere olje og gass, utvikle havvindbransjen, og fremme avkarbonisering. Denne transaksjonen styrker Equinors kontantstrøm på kort sikt. Ved å slå sammen Equinors og Shells mangeårige ekspertise og konkurransedyktige eiendeler, vil denne enheten spille en avgjørende rolle for å sikre Storbritannias energiforsyning, sier Equinors konserndirektør for Leting og produksjon internasjonalt, Philippe Mathieu.Shells direktør for integrert gass- og oppstrømsvirksomhet, Zoë Yujnovich kommenterer:– Nasjonal produksjon av olje og gass er forventet å spille en betydelig rolle for Storbritannias energisystem i framtiden. For å oppnå dette i et allerede modent basseng slår vi oss sammen med Equinor, en samarbeidspartner gjennom mange år. Det nye selskapet vil spille en viktig rolle i en balansert energiomstilling ved å levere varme til millioner av britiske hjem, kraft til industrien og en sikker forsyning av drivstoff som folk er avhengige av, sier hun.Økonomisk effektiv dato er 1. januar 2025. Sluttføring av transaksjonen forutsetter godkjenning fra relevante myndigheter og forventes innen utgangen av 2025.