ERFA er tilbake

Adm.dir. Erlend Prytz i Norske Maritime Eksportører ønsker velkommen il den forrige ERFA-konferansen i 2019.Foto: John Inge Vikan.

Etter flere utsettelser på grunn av korona er ERFA-konferansen tilbake, og 24. januar kan adm.dir. Erlend Prytz i Norske Maritime Eksportører ønske deltakerne velkommen til Hotel Norge i Bergen. Sikkert med forventinger etter å ha ventet på den nyttige erfaringskonferansen siden forrige gang, som var om bord i Color Magic i 2019.



Tradisjonelt har konferansene vekslet mellom om bord i en av båtene mellom Oslo og København eller Kiel og på landjorda annethvert år.



HETT TEMA

Når konferansen nå igjen kan arrangeres etter koronapandemiens utfordringer, skjer det i en urolig verden. I tillegg til at koronaen langt fra er borte, er det også alvorlige ettervirkninger. Dessuten lever vi i en utrolig verden med krig i Ukraina, høye priser på drivstoff og elektrisitet, økte priser på råvarer og mat, skipsfartsproblemer og generell politisk uro rundt om i verden.



Dette påvirker også den maritime næringen, inklusiv leverandørindustrien med sine mange viktige arbeidsplasser. Og på ERFA vil man forsøke å se på virkingene, og om det finnes svar på hvordan man skal møte utfordringene man møter. En lang rekke av dyktige foredragsholdere og paneldeltakere skal bidra til dette gjennom et innholdsrikt program over over to dager.



Samtidig er det også stor verdien i at man igjen kan møte kolleger og andre, og bygge nettverk og skape eller forsterke forbindelser.



GOD OPPSLUTNING

Erlend Prytz i NME sier til Maritimt Magasin at det er godt over 100 deltakere til årets konferanse, et tall han er svært fornøyd med.

– Det er nok rekordoppslutning om ERFA, i alle fall i nyere tid, sier han.



Men kan også love at dersom noen nå finner ut at man gjerne skulle vært i Bergen for å få med seg konferansen er det fortsatt mulig å melde seg på.



SPENNENDE DISKUSJONER

Fra et program med spennvidde og mye innhold sier Prytz at her er det mye å ta med seg:



– Men blant det som er verd å merke seg er ikke minst en paneldebatt der man tar for seg hvilke utfordringer og muligheter den maritime utstyrsnæringen nå står foran, og ikke minst hva den manglende offentlige støtten til næringens eksportarbeid betyr. Det er på høy tid å få på plass noe slikt, sier Prytz, og ser frem til å høre var fremtredende stortingspolitikere har å si til dette.



Paneldeltagerne er Ove Trellevik (H), Benjamin Jakobsen (Ap), Hans Inge Myrvold (Sp), Tore Andersen, Optimarin sammen med Prytz.



Et annet programpunkt som sikkert vil interesser mange, er hva som vil skje i cruisenæringen retter pandemien og også med tanke på de kommende miljøutfordringene.



FÅR VISE SEG FREM

Andre tradisjonelle og velkomne innslag på ERFA-konferansene er at bedrifter i næringen får mulighet til å presentere seg for deltakerne.



Denne gangen skjer det blant annet ved et besøk hos bedriften Corvus Energy, verdens ledende leverandør av sikre, innovative og pålitelige nullutslippsløsninger for alle segmenter i den maritime industrien. I deres lokaler i Nesttun får deltakerne en bedriftspresentasjon samt en spennende omvisning i deres helautomatiske produksjonsanlegg.



På ettermiddagen dag to kommer Erik Hjortland, teknologidirektør, og Krister Bendiksen, leder for anskaffelser, til hotellet for å snakke om Odfjell og deres arbeid for å forbedre miljøet, deres bruk av norske leverandører og utstyr produsert i Norge, deres kriterier ved valg av leverandører og utstyr, og deres anbefalinger og forventninger til utstyrsprodusentene.



MESSER i FEMTIDEN

Erlend Prytz nevner også et annet innslag som kan være nyttig å få med seg, med tanke på hvordan fremtiden vil bli når det gjelder messearrangementer og konferanser. Vil vi komme tilbake til «gode, gamle» fysiske arrangementer, eller står vi foran en fremtid der også vi vil møtes digitalt digitale gjennom Teams og Zoom?



Naturligvis er hele programmet tilgjengelig på NMEs nettsider.



Den forrige konferansen i 2019 fant sted om bord på tysklandsferja Color Magic. I år kan man omsider møter igjen, denne gangen i Bergen. Foto: John Inge Vikan.