ERFA-konferanse til høsten

Bergen blir stedet for årets EFA-konferanse, som er flyttet til høsten.

Vanligvis arrangerer Norske Maritime Eksportører sin Erfaringskonferanse (ERFA) i januar, vekselvis på på et konferansehotell på landjorda, eller ombord i et av skipene mellom Norge og Kontinentet. Men også ERFA-konferansen måtte i år avlyses på grunn av koronaepidemien.



Nå inviterer imidlertid Norske Maritime Eksportører til konferansen i månedsskiftet august-september, og den skal arrangeres på Hotel Norge i Bergen, går det frem v foreningens nyhetsbrev.



GOD MØTEPLASS

ERFA-konferansen har vist seg å være en god møteplass, med spennende program, og ikke minst gode muligheter for nettverksbygging og å treffe venner og kolleger i bransjen.



I tillegg til et program med gode foredragsholdere om relevante temaer blir det i år også et godt innslag i form av at den prestisjetunge prisen for Årets skip