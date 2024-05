Erna Solberg er gudmor når Havila Pollux døpes i Bergen

Havila Kystruten driver fire av skipene på verdens vakreste kystreise mellom Bergen og Kirkenes.

Havila Kystruten har nye, miljøvennlige skip med store lugarer, matkonsept og interiør som speiler norskekysten. Skipene er designet for at passasjerene skal få oppleve mest mulig av landskap og natur, skiftende vær og sesonger.

Skipene har verdens største batteripakker og kan seile støy- og utslippsfritt gjennom verdensarvfjorder, sårbar natur og inn og ut av havner.

kystruten har hovedkontor i Fosnavåg på Sunnmøre, på hjemstedet til Sævik-familien som startet selskapet og fortsatt er majoritetseiere.

Havila Pollux ble satt i drift langs kystruten Bergen – Kirkenes – Bergen i august 2023, og skal nå endelig få sin offisielle dåp. Havila Kystruten har fått kaiplass ved Bryggen i Bergen, og avholder dåpsarrangementet der mandag 13. mai.– Bergen er vår snuhavn og en veldig viktig havn for kystruten. Derfor synes vi det var helt på sin plass å døpe skipet her, sier administrerende direktør Bent Martini.Bergenser og tidligere statsminister Erna Solberg er valgt som skipets gudmor.– Vi er både stolte og glade over at vår tidligere statsminister hadde lyst å påta seg det ærefulle oppdraget å være gudmor for Havila Pollux. Også er det ekstra spesielt at vi får en ekte bergenser som gudmor. I tillegg kommer Buekorpset og spiller på kaien i forbindelse med arrangementet, og det er ekstra stas, sier Martini.Havila Pollux legger seg til kai ved Bryggen søndag 12. mai, og det vil være åpent skip for alle som vil komme om bord for å se skipet på nært hold, eller for de som ønsker å teste matkonseptet om bord. På selve dåpsdagen er alle som ønsker hjertelig velkommen til å overvære dåpsarrangementet fra Bryggen.– Det er en stor ære for meg å bli valgt som gudmor for Havila Pollux, og selvfølgelig ekstra stas når den høytidelige skipsdåpen skjer hjemme i Bergen, sier Erna Solberg.– På Havila Pollux skal både nordmenn og turister få se noe av det vakreste vi har; Kysten vår. Skipet tar heldigvis vare på kysten og fjordlandskapet vårt gjennom å være mer miljøvennlig, også med muligheten til å seile uten utslipp i perioder. Jeg er en stolt gudmor, avslutter hun.Havila Pollux seiler ut i Byfjorden utenfor Bergen etter dåpsseremonien, og vil senere legge til kai på Jekteviksterminalen for å gjøres klar til avgang i rute på kystruten nordover.