Esvagt har valgt HAV Design for å utvikle SOV

Servicefartøyets hovedformål er å trygt transportere teknikere og reservedeler til og fra vindturbiner og transformatorstasjoner offshore. SOV-en er også overnattingssted for teknikere, og har i tillegg velferdstilbud, kontorer, verksteder og lager for turbindeler. Illustrasjon: HAV Design.

HAV Design fra Fosnavåg er valgt til å utvikle et nytt serviceoperasjonsfartøy (SOV) for havvindparker for Esvagt, som er en internasjonal eier og operatør av offshorefartøy.



Som del av kontrakten skal HAV Design levere både skipsdesign og en stor, integrert utstyrspakke som inneholder fremdriftssystem, motorer, propeller og posisjoneringssystem. En av underleverandørene til utstyrspakken er HAV Designs søsterselskap Norwegian Electric Systems.



HØYE KVALITETSKRAV

– Dette er den tolvte SOV-en vi utvikler sammen med Esvagt, som i 2010 var først ute med å anvende SOV-er. Vi er godt kjent med de høye kvalitetskravene til Esvagt og ser frem til å utvide vårt lange og nære samarbeid med enda en ny SOV, sier Gisle Vinjevoll Thrane, salgsdirektør i HAV Design.



Servicefartøyets hovedformål er å trygt transportere teknikere og reservedeler til og fra vindturbiner og transformatorstasjoner offshore. SOV-en er også overnattingssted for teknikere, og har i tillegg velferdstilbud, kontorer, verksteder og lager for turbindeler.



Skipet skal bygges ved Cemre Shipyard i Tyrkia. Når SOV-en er ferdigstilt skal den bistå Vestas’ operasjoner på havvindparken Hollandse Kust West VI i nederlandsk sektor av Nordsjøen.



HAR TILLIT

– Vi er svært godt kjent med utfordringene ved å frakte personell trygt fra fartøyet til havvindturbinene. Det er årsaken til at vi nok en gang velger denne høyprofilerte SOV-en fra HAV Design, som vi har tillit til. Vi vet at dette skipsdesignet og kvalitetene den har gir stor gevinst for både kunder og mannskap, sier Kristian Ole Jakobsen, visekonsernsjef i Esvagt.



Esvagt er en leverandør av sikkerhet og operativ støtte til havs, og markedsleder innen havvindløsninger og olje og gass. Selskapet har en flåte på mer enn 40 fartøy og omtrent 1 300 ansatte til havs og på land. Selskapet er anerkjent som markedsleder og største operatør av SOV-er i Europa.



HAV Design er et datterselskap av HAV Group ASA, som er notert på Euronext Growth Oslo. HAV Design har hovedkontor i Fosnavåg.