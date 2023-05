Et av Europas største prosjekter for grønt hydrogen

Sammen med Lhyfe og Skyborn vil ABB drive storskala integrasjon av havvind for produksjon av fornybart hydrogen i energisystemet i SouthH2Port-prosjektet

Skyborns planlagte havvindpark vil drive anlegget i Söderhamn i Sverige som skal produsere rundt 240 tonn hydrogen per dag, tilsvarende rundt 1,8 millioner fat olje per år

ABB vil bruke sin ekspertise for å optimalisere integrasjonen av hydrogen- og elektrisitetsproduksjonen på tvers av hele økosystemet, inkludert automasjon, elektro og digitalisering

ABB

ABB er en teknologileder innen elektrifisering og automatisering som legger til rette for en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid.

Selskapets løsninger kobler ingeniørkunnskap og programvare for å optimalisere hvordan ting produseres, transporteres, drives og opereres.

ABBs rundt 105.000 ansatte bygger på mer enn 130 år med kvalitet, og er forpliktet til å drive innovasjoner som akselererer industriell omstilling.

Lhyfe

Lhyfe er et europeisk konsern dedikert til energiomstilling, og en produsent og leverandør av grønt og fornybart hydrogen.

Produksjonsanleggene og porteføljen av prosjekter har til hensikt å levere grønt og fornybart hydrogen i industrielle mengder og muliggjøre etableringen av en god energimodell som er i stand til å avkarbonisere hele sektorer innen industri og transport.

I 2021 innviet Lhyfe verdens første produksjonsanlegg for grønt hydrogen i industriell skala tilkoblet en vindpark.

I 2022 innviet Lhyfe verdens første pilotplattform for produksjon av grønt hydrogen til havs. Lhyfe er representert i 11 europeiske land og har 150 ansatte ved utgangen av 2022.

Selskapet er notert på Euronext-børsen i Paris.

Skyborn

Skyborn er en pioner og ledende havvindutvikler og operatør med mer enn 20 års erfaring.

Selskapet har en total portefølje på omtrent 7 GW, bygget, godkjent eller under anskaffelse over hele verden som dekker hele verdikjeden for havvind, inkludert utvikling av nye anlegg, engineering og prosjektering, innkjøp, finansiering og forvaltning av konstruksjon og eiendeler.

Skyborns globale portefølje inkluderer > 30 GW i ulike utviklingsstadier.

Selskapet har hovedkontor i Tyskland og er tilstede i 14 markeder globalt.

Det nye hydrogenproduksjonsanlegget, som drives av Lhyfe og Skyborn, vil bli lokalisert i Söderhamn i Sverige og koblet til Skyborns 1 GW havvindpark i Storgrundet ikke langt fra Söderhamn. Når den er i full drift forventes den å produsere rundt 240 tonn hydrogen per dag, med en installert kapasitet på 600 MW. Det gjør den til en av de største produsentene av fornybart hydrogen i Europa.– Dette samarbeidet er en sentral del av vår strategi i både hydrogen- og havvindmarkedet, sier Brandon Spencer, leder for ABB Energy Industries. – Å skape en sømløs forsyningskjede, gjennom partnerskap som disse, er avgjørende for å akselerere energiomstillingen. Hydrogen spiller en avgjørende rolle i å nå verdens klimamål ved å bidra til avkarbonisering av industri og transport.Som en del av avtalen mellom selskapene vil ABB bruke sin ekspertise for å optimalisere integrasjonen av hydrogen- og elektrisitetsproduksjonen på tvers av hele økosystemet, inkludert automasjon, elektro og digitalisering og drive utviklingen av skalerbare, kommersielle energiomstillingsprosjekter i og rundt i regionen. Målet er å utforske muligheter for å bruke såkalte Power-to-X-konverteringsteknologier som gjør fornybar energi til karbonnøytrale energibærere, som hydrogen, og lagre energien for senere bruk.– Vi er glade for at en global teknologileder som ABB, som deler vår tro på Power-to-X-potensialet i SouthH2Port-prosjektet, deltar i vårt samarbeid med Lhyfe. Jeg ser frem til å ta dette prosjektet til neste nivå ved hjelp av ABB, sier Olle Hedberg, konsernsjef for Skyborn Sverige.– Ved å kombinere vår kompetanse og løsninger kan vi kostnadseffektivt og trygt utvide verdiskapingen knyttet til oppskaleringen av fornybar hydrogenproduksjon, sier Jens Marquardt, områdesjef for Nordens hos Lhyfe. Skyborns merittliste innen havvind, Lhyfes ekspertise innen fornybart hydrogen-produksjon kombinert med ABBs teknologiske ekspertise skaper nye muligheter for å muliggjøre Power-to-X-løsninger knyttet til storskalaproduksjon av fornybart hydrogen.Det nye anlegget vil støtte avkarboniseringen av det svenske energisystemet, direkte med hydrogen eller ved produksjon av raffinert drivstoff som metanol, bærekraftig flydrivstoff eller ammoniakk, og bidra til regjeringens planer om å bli verdens første fossilfrie velferdsstat innen 2045. SouthH2port vil også bidra ytterligere til å øke attraktiviteten og konkurranseevnen til regionen og lokalsamfunnet gjennom å skape nye arbeidsplasser og forretningsmuligheter.