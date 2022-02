Et hav av muligheter for norsk næringsliv

Fakta

Verdensutstillingen er en internasjonal møteplass for aktører fra næringsliv, organisasjoner, forskningsmiljøer, kulturliv og myndigheter.

World Expo arrangeres hvert femte år, og varer i seks måneder. Mellom hver verdensutstilling arrangeres det en mindre utstilling med et smalere tema. Beslutning om å delta gjøres i samråd med næringslivet, inkludert næringslivets interesse i å bidra til finansieringen.

Gjennomførte og planlagte utstillinger: Expo 1998 - Lisboa, Portgul Expo 2000 - Hannover, Tyskland Expo 2005 - Aichi, Japan Expo 2008 - Zaragoza, Spania - Norge deltok ikke Expo 2010 - Shanghai, Kina Expo 2012 - Yeosu, Sør-Korea Expo 2015 - Milano, Italia - Norge deltok ikke Expo 2017 - Astana, Kasakhstan - Norge deltok ikke Expo 2020 - Dubai, De forente arabiske emirater Expo 2023 - Buenos Aires, Argentina – Avlyst pga. covid19 Expo 2025 - Osaka, Japan – Deltakelse ikke besluttet



Norge deltar på verdensutstillingen Expo 2020 i Dubai, sammen med over 190 andre land og organisasjoner. Fiskeri- og havministeren har med seg en delegasjon fra norsk næringsliv.Som følge av koronapandemien gjennomføres Expo 2020 fra 1. oktober 2021 til 31. mars 2022.Norges paviljong er utformet som et skip, og de besøkende går fra havbunnen, til havoverflaten og opp i rommet. På de ulike nivåene presenteres norsk teknologi og bærekraftige løsninger fra havnæringene.Paviljongen er oppkalt etter Betzy Kjelsberg, som var en viktig norsk stemme for arbeideres og kvinners rettigheter.– Respekt for arbeidstakerrettigheter er en forutsetning for bærekraft, og en del av det viktige budskapet vi tar med oss til Dubai, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.Onsdag 23. februar åpner Skjæran Norges dag, som er den viktigste markeringen av Norge under verdensutstillingen.– Havet skal gi oss mer mat, flere jobber og ren energi. Havet også skal være med på å regulere klimaet. På verdensutstillingen synliggjør vi kompetanse, forskning, teknologi og bærekraftige løsninger fra norske havnæringer. Dette er i tråd med FNs bærekraftsmål og vårt arbeid i det internasjonale Havpanelet, hvor målet er 100 prosent bærekraftig havforvaltning globalt, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.– Norske havområder gir muligheter for god sameksistens mellom ulike næringer, og grobunn for ny verdiskaping og eksport. Vi har kompetente arbeidsfolk og bedrifter som bidrar til å utvikle spennende teknologi innenfor viktige energirelaterte havnæringer, som olje og gass og havvind. Norske løsninger er også eksport av gode og bærekraftige løsninger som vil bidra til klimareduksjoner og til framtidig verdiskaping og sysselsetting i hele Norge, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.Norges deltakelse er et spleiselag mellom norsk næringsliv og staten. Innovasjon Norge organiserer Norges deltagelse på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, og Utenriksdepartementet. Det er oppnevnt et prosjektstyre for norsk deltakelse på Expo 2020 Dubai, med representanter for næringslivet, LO, NHO og Innovasjon Norge. De norske hovedsponsorene er blant annet Jotun, DNV, Equinor, Kongsberg Gruppen, Yara og Campus BLÅ.– Dubai er et knutepunkt for forretninger i regionen og flere norske bedrifter har valgt å delta på verdensutstillingen. Vi har opplevd et stort antall besøkende siden utstillingen åpnet i oktober, og har virkelig fått vist frem Norge som en ledende havnasjon til et stort publikum fra hele regionen, sier den norske generalkommisæren for Expo Ole Johan Sandvær.I arbeidet med den norske paviljongen har ivaretakelse av arbeidstakerrettigheter vært helt sentralt, og Norges Expo-team ved Innovasjon Norge har fulgt nøye med under hele byggeprosessen.