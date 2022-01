Etablere høyspent landstrøm for cruiseskip

Havnekraft AS skal etablere et høyspent landstrøm system for cruise skip i Haugesund. Foto: Karmsund havn.

Havnekraft AS skal etablere et høyspent landstrøm system for cruise skip i Haugesund. Anlegget vil i tillegg kunne brukes utenom cruise sesongen til andre typer fartøy noe som gir en svært fleksibel løsning til havnen og besøkende skip. Planlagt levering av anlegget er utgangen av 2022.



Havnekraft AS, eid av Haugaland Kraft og Karmsund Havn, har tildelt PSW Power & Automation kontrakten på levering av et høyspent landstrømanlegg på opptil 16 MVA ihht. IEC 80005-1. Kontrakten inkluderer oppbygging av en teknisk løsning og infrastruktur som gjør det mulig med lavspenttilkobling på samme anlegg for andre typer skip utenfor cruisesesongen.



PSW designer, sammenstiller og tester det komplette anlegget i sine fasiliteter på Ågotnes, før det fraktes til Haugesund for installasjon og commissioning.



VIKTIG BIDRAGSYTER

– Havnekraft skal være en viktig bidragsyter for at eierne når sine høye ambisjoner innen teknologi og bærekraft. For at regionen skal kunne fortsette å være en av de største cruisehavnene i Norge, er det en forutsetning at vi får på plass landstrøm. Landstrøm til cruise er noe vi har arbeidet lenge med å få på plass, og det vil være det viktigste enkelttiltaket for å redusere utslipp fra virksomheten på de lokale havneavsnittene. Landstrømanlegget på Garpeskjær vil kunne levere strøm til over 100 cruiseskip årlig, samt til andre typer skip utenom cruisesesong. Med anlegget som nå er bestilt fra PSW Power & Automation, vil vi få et fleksibelt anlegg, som tilrettelegger for mye bruk. Vi har store forventninger til leveransen, og gleder oss til å koble det første skipet til anlegget, sier Tine Osmundsen, styreleder i Havnekraft.



BETYDELIG KONTRAKT

– Dette er en betydelig kontrakt for oss. Vi er stolte over å være en bidragsyter til enda en grønn havn i Norge. sier Eirik Sørensen, daglig leder i PSW Power & Automation og bekrefter PSW`s unike posisjon innenfor det grønne skiftet.



Norge er kommet svært langt med hensyn til etablering av landstrøm og er i en særstilling i verden med sin høye kompetanse innenfor området. Ved å koble cruiseskip til landstrøm oppnås det store reduksjoner både i utslipp og støy, i tillegg til at rederne vil oppleve effekten i form av reduserte drifts- og vedlikeholdsutgifter.