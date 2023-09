Etablerer seg i Tromsø og bytter navn

Mathias Ingebrigtsen er daglig leder i Tempia.

Svolvær-selskapet Proff Kulde AS som utvikler kuldetekniske løsninger, ekspanderer satsingen i Nord-Norge gjennom en betydelig nyetablering i Tromsø. Samtidig varsler selskapet navneendring til «Tempia».



Proff Kulde/Tempia øker staben med ytterligere 40 prosent når selskapet nå etablerer seg i Tromsø med en salgs- og serviceavdeling rettet mot havbruk, fiskeri og industri. Avdelingen vil ha ni ansatte fra dag én og består av flere erfarne kuldeteknikere som skal utøve installasjons- og vedlikeholdsarbeid på kulde- og varmetekniske løsninger.



Den nye Tromsø avdelingen vil ledes av Truls Hansen, som har mer enn 30 års erfaring fra bransjen.



– Vi ønsker å tilby både eksisterende og nye kunder i Nord-Norge, enda bedre og raskere service gjennom større nærhet og vesentlig høyere kapasitet, sier Mathias Ingebrigtsen, daglig leder i Tempia.



VEKSTSTRATEGI

Tempia opplever at markedet etterspør kulde- og varmetekniske løsninger basert på naturlige kuldemedier som CO 2 og ammoniakk, noe som også er drivende for selskapets produktutvikling.



Etableringen i Tromsø er en del av en vekststrategi som i løpet av det seneste året har medført at selskapet har økt bemanningen ved hovedkontoret i Svolvær med 40 prosent, økt produksjonskapasiteten betydelig, samt bygget en egen FoU-testfasilitet. Nylig kjøpte Tempia sveisebedriften Paulsen Sveiseservice AS i Bø i Vesterålen for å øke kapasiteten på rørsveising og montasje.



NAVNEENDRING

Etter flere år under Proff Kulde-navnet, bytter selskapet nå navn til Tempia. Endringen gjenspeiler at selskapet fremover skal satse ytterligere internasjonalt, og at man da trenger et navn som fungerer enda bedre utenfor Norges grenser.



– Navneendringen markerer et nytt kapittel for oss, og evnen vår til å levere produkter av høy kvalitet er sterkere enn noen gang, sier Mathias Ingebrigtsen.



NATURLIGE KULDEMEDIER

Tempias egenutviklede produkter er utelukkende basert på naturlige kuldemedier som CO 2 og ammoniakk. Produktspekteret består blant annet av RSW-anlegg (refrigerated seawater), kjøle- og fryseanlegg for fiskeri, havbruk og landbasert industri. I tillegg tilbyr selskapet varmepumpesystemer for nedkjøling og oppvarming av ferskvann og sjøvann, og industrielle ismaskiner for produksjon av is.



Sjømatinvestor Bluefront Equity er største eier av Tempia. Selskapets fond, Bluefront Capital I, investerer primært i små og mellomstore leverandørbedrifter som bidrar til å gjøre fremtidens sjømatverdikjede mer bærekraftig, blant annet gjennom økt sporbarhet, bedre fiskehelse og -velferd, økt kvalitet på sluttproduktet og bedre hygiene.