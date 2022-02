EU-gjennombrudd og rekordkontrakt

Nullutslippfergen soms kal bygges for Scandlines. Foto: Scandlines

Cemre Shipyard har tildelt HAV Groups datterselskap Norwegian Electric Systems AS (NES) en betydelig kontrakt for å levere batteri- og kontrollsystemer samt å utøve rolle som systemintegrator for en nullutslippsferge som det tyrkiske skipsverftet bygger for Scandlines.



NES anslår at total kontraktsverdi er nærmere 100 millioner kroner, som er den største kontrakten noensinne for selskapet. Avtalen er også et gjennombrudd i det svært aktivt tyrkiske skipsbyggermarkedet.



STØRSTE NOENSINNE

– Dette er den største kontrakten NES har vunnet noensinne. Det blir en høyteknologisk ferge som når den er ferdigbygd skal seile verdens lengste nullutslipps-fergeoverfart. Vi gleder oss til å anvende kompetansen og teknologiene våre for å bistå Scandlines med å nå selskapet nullutslippsambisjoner. Prosjektet er et strålende eksempel på hvordan norsk maritim teknologi bidrar til å gjøre internasjonale skipsfart grønnere og mer bærekraftig, sier Geir Larsen, administrerende direktør i NES.



Scandlines har inngått en kontrakt med Cemre Shipyard i Tyrkia som skal bygge gods- og passasjerfergen, som vil gjøre rederen i stand til å seile utslippsfritt på overfarten mellom Puttgarden i Tyskland og Rødby i Danmark.



FRA BRO TIL PROPELL

NES skal være systemintegrator for fergens kraftsystemer og oppsett for smartkontroll. Det betyr at NES skal stå for det komplette energidesignet, samt elektrisk kraft- og distribusjonssystem inkludert energilagringssystemet (batteri).



– Vi skal håndtere hele energidesignet. Energilagringssystemet er for øyeblikket verdens største for en ferge, sier Jan Klokk, salgsdirektør i NES.



Som del av kontrakten skal NES levere batteripakken (energilagringssystemet), DC-tavler, generatorer og AC-tavler som muliggjør to seilemodus: helelektrisk og hybrid-elektrisk (batteri og biodiesel for støttemotorer).



NES skal også levere selskapets integrerte Raven navigasjonssystem til fartøyet, brokonsoller, integrert alarmsystem (IAS) og et datainnsamlingssystem som anvendes til å overvåke ytelsene til skipsutstyret. Dataene kan også brukes som del av prediktive vedlikeholdsprogrammer.



– Vi har forpliktet oss til å sørge for at maksimalt energitap ligger under en viss terskel. Det betyr at vi skal snu hver eneste stein for å gjøre fergen så energieffektiv som mulig, slik at vi holde både driftskostnader og miljøfotavtrykk på lavest mulig nivå, sier Geir Larsen i NES.



NES, som er et datterselskap av HAV Group ASA som er notert på Euronext Growth i Oslo, skal anvende selskapets tre anlegg i Bergen, Egersund og Ålesund, samt virksomheten i Tyrkia, for å designe, sammenstille og teste systemene. NES skal levere alt av utstyr til Cemre Shipyard i Tyrkia innen utgangen av 2023.



NULLUTSLIPPSFERGE

Forventet oppstart for Scandlines’ nye ferge til Puttgarden-Rødby-overfarten er 2024.



Den nye fergen vil være 147,4 meter lang, 25,4 meter bred og konstruksjonsdypgang på 5,3 meter. Fergen vil ha en kapasitet på 66 fraktenheter og vil romme 140 passasjerer. Det vil være mulig å frakte vogntog både på øvre og nedre dekk.



Med en overfartstid på en time vil fergen være utslippsfri. Den kan også operere i hybrid modus. Som hybridferge vil overfartstiden være 45 minutter.



Til å begynne med skal fergen kun lades i Rødby, Danmark. Allerede i 2019 investerte Scandlines i en 50 kV / 25 MW kraftkabel fra Færgevej i Rødbyhavn. Denne kabelen skal nå forlenges til fergeleiet hvor det skal installeres transformator og ladestasjon. På sikt er planen å også kunne lade i Puttgarden når en god løsning er funnet for kjøp av grønn energi.



– NES sitt formål er å hjelpe redere og verft med å realisere bærekraftambisjonene deres gjennom å designe optimale fremdrifts-, energi- og kontrollsystemer som sørger for høy grad av sikkerhet ved hjelp av smart og enkel drift. Dette prosjektet oppsummerer denne tilnærmingen på perfekt vis, sier Geir Larsen.

Geir Larsen, administrerende direktør i NES. Foto: Siv-Elin Nærø Jan Klokk, VP Sales i NES. Foto: NES