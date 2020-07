Evoy får 45 mill. kr i EU-støtte

Evoy utvikler nøkkelferdige hel-elektriske system til nye og eksisterende båter. Nå får selskapet solid EU-støtte. Foto: Evoy.

Florøbaserte Evoy har fått stor oppmerksomhet for sin hurtiggående el-båt satsning og har nå fått tildelt ca. 45 millioner i støtte fra EU sitt EIC Accelerator program.



Evoy utvikler og leverer nøkkelferdige plug-and-play hel-elektriske system til nye og eksisterende båter. Siden i fjor sommer så har Evoy1 – en Polarcirkel 860 - blitt brukt til utstrakt testing og optimalisering av generasjon 1 av systemet som Evoy begynner å levere til kunder i høst. Evoy1 ble døpt av Erna Solberg og tok uoffisiell verdensrekord for serieproduserte elbåter med 55 knop høsten 2019.

VISJON

Evoy har som visjon å eliminere utslipp fra båter. Systemene på opptil 800 hk er designet og testet for å kunne fungere i de tøffeste forholdene i verden – norskekysten. I år fokuserer Evoy på proffmarkedet mellom 20 til 50 fot med innenbords fremdrift som kan kobles mot drev, vannjet eller aksel. I tillegg kommer den første utenbordsmotoren på 150 hk til markedet i andre kvartal 2021.



– Vi opplever massiv interesse fra hele verden, så mye at vi sliter med å svare på alt, men det er bare en positiv utfordring. Blant annet på grunn av interessen, utvides staben betydelig fremover. Vi har 10 årsverk fra 1. september fordelt på 15 personer og flere utlysninger kommer, sier Daglig Leder og Gründer Leif A. Stavøstrand.



LITE ANTALL

EU har en støtteordning som heter EIC Accelerator som er en del av European Innovation Council (EIC) programmet. Det skal støtte «top-class» oppstartsselskap med midler for hjelpe dem til markedet med innovative produkter som fremmer verdiskaping og vekts i EU. I vår utlyste EU programmet Green Deal med over 3 milliarder kroner som fokuserer på de start-upselskapene som kan bidra til en bærekraftig endring som støtter EU sine mål om det grønne skiftet. Av over 2000 søknader har nå et lite antall fått støtte og Evoy er altså en av dem.



– Vi er svært stolt, og ydmyk over å ha blitt valgt ut blant de ledene grønne oppstartselskapene i Europa. Å komme gjennom dette veldig trange nåløyet er det en solid bekreftelse på at vi er på rett kurs, sier en opprømt gründer og Daglig Leder Leif A. Stavøstrand.



STØTTESPILLER

Innovasjon Norge har vært en viktig støttespiller for å lykkes med søknaden og intervjuet i Brussel, sammen med Nordic Innovators. Lokalt har Aksello vert en viktig bidragsyter.Evoy har altså fått tilbud om ca. 2,3 millioner euro i støtte og ca. 2,1 millioner euro til emisjon, eller til sammen over 45 millioner kroner.



– Dette er en milepæl av dimensjoner for oss og med dette har Evoy passert 75 millioner kr fra investorer og i støtte. VI skal bruke momentet vi har og bygge videre på den gode grunnmuren med kompetansen og teknologi som vi allerede har for å få produktene våre ut i verden. Vi skal rote det kraftig til for ikke å nå våre mål om et disruptivt maritimt produkt for det globale market nå, sier Leif tA. Stavøstrand.|