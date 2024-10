Evoy får EU-støtte til å bygge nytt hovedkvarter

Bildet viser et av de tre aktuelle områdene for nytt hovedkontor for Evoy. Det nye anlegget vil fokusere på produksjon av avanserte elektriske motorsystemer med effekt fra 120 til 400 hestekrefter. Illustrasjon: Evoy.

Evoy er en del av Evoy Vita, et nyetablert selskap som er en leder innen elektriske marineløsninger. Evoy utvikler avanserte elektriske motorsystemer for båter, mens Vita spesialiserer seg på produksjon av kommersielle elektriske 5,5 m og 7 m RIB-er for ulike bruksområder.

Med støtte for hurtiglading leverer Evoy både innenbord- og utenbordsmotorer med en effekt på 120 til 400 hestekrefter, noe som gir enkle plug-and-play-løsninger for båtmarkedet.

Evoy sine elektriske motorsystemer og Vita sine kommersielle båter er blant de raskeste på markedet, med ladetid fra 10 prosent til 80 prosent på under en time.

Fakta:

EUs innovasjonsfond er en av verdens største finansieringsordninger for iverksettelse av nullutslipp og innovative teknologier.

Formålet med innovasjonsfondet er å bringe løsninger til markedet for å avkarbonisere europeisk industri, støtte overgangen til klimanøytralitet og samtidig fremme konkurranseevne.

Fondet vil tildele anslagsvis 40 milliarder euro til prosjekter frem mot 2030.

Prosjekttilskudd fra fondet kan dekke inntil 60 prosent av merkostnadene forbundet med investeringer i innovative løsninger og drift for prosjekter av ulike størrelser.

Fondet støtter innovative demonstrasjonsprosjekter i kommersiell skala innen: fornybar energiproduksjon energilagring produksjon av komponenter for fornybar energi- og hydrogenproduksjon maritim transport luftfart CO 2 -håndtering (CCUS) nye prosesser og produkter i energikrevende industri.



(Kilde: EU)

Som en av åtte norske selskaper som mottar støtte, er Evoy godt posisjonert til å forbedre produksjonskapasiteten og innovasjonspotensialet sitt. Denne støtten bekrefter ikke bare tilliten til deres teknologi og forretningsmodell, men også evnen til å bedre kunne betjene kunder i den voksende sektoren for elektriske marineapplikasjoner.– Vi er dypt beæret og takknemlige for å motta dette tilskuddet. Denne anerkjennelsen forsterker vår forpliktelse til å redusere maritim forurensning gjennom innovative elektriske motorsystemer og bringer oss ett skritt nærmere avkarbonisering av industrien. Vi retter en stor takk til alle våre partnere og interessenter som har støttet oss på denne reisen, sier Leif Stavøstrand, administrerende direktør i Evoy.Beate Therese Solheim-Grønnevik, CFO i Evoy, legger til:– Vi ønsker å anerkjenne den verdifulle støtten fra Kinn kommune. Uten deres bistand ville dette ikke vært mulig. Det har også vært gode dialoger med flere grunneiere i Florø, men valg av tomt vil holdes hemmelig en stund. Vi vil også takke iVest som har illustrert mulighetene vi står overfor og lokale entreprenører som har laget garantier til EU på at vi Florøværinger kan møte utfordringen med å bygge nytt hovedkvarter.Det nye anlegget vil fokusere på produksjon av Evoy sine avanserte elektriske motorsystemer, designet for både kommersielle båter og fritidsbåter. Med effekt fra 120 til 400 hestekrefter leverer disse systemene eksepsjonell ytelse samtidig som de minimerer miljøpåvirkningen. Støtten vil ikke bare dekke byggingen av fabrikken, men også gi ytterligere støtte for hvert system som selges, ettersom hvert salg bidrar til lavere globale CO-utslipp.