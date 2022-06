Får rett til tvangsbruk av Havila Capella

Hvila Kystruten håper å få også Havila Capella i drift ganske snart. Foto: Havila kystruten.

Hordaland tingrett har mandag gitt Havila Kystruten arrest i Havila Capella, og rett til tvangsbruk i en periode inntil 2 år.



—Vi er selvfølgelig veldig glade for denne beslutningen fra Hordaland Tingrett, som gir oss muligheten til å sette Havila Capella tilbake i drift langs norskekysten så snart forsikring av skipet er endelig avklart, sier administrerende direktør Bent Martini.



—Dette er en særdeles viktig avgjørelse for Havila Kystruten, for kystsamfunnet og for alle våre ansatte som gleder seg til å bidra til minnerike opplevelser for våre reisende.



Havila Kystruten følger opp kjennelsen fra Hordaland Tingrett med tanke på å få skipet forsikret, slik at Havila Capella igjen kan settes i normal drift.



— Vi har jobbet med ulike alternativer for å få Havila Capella tilbake i drift, også på politisk nivå, og vi er veldig glade for at vi nå har funnet en løsning som gjør at vi kan drifte skipet om vi får på plass forsikringen, inntil vi har overtatt eierskapet, sier Martini.