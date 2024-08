Fartøy nummer 21 og 22 til samme reder og verft

Referanseliste over alle skipene bygget ved Aas med Brunvoll-utstyr for Sølvtrans

RONJA SUPERIOR NB177 2007 Tunnel thrusters, Control System

RONJA HARVESTER NB180 2007 Tunnel thrusters

RONIA ATLANTIC NB181 2009 Tunnel thrusters, Control System

RONJA FJORD NB191 2014 Tunnel thrusters

RONJA SUND NB192 2014 Tunnel thrusters, Control System

RONJA TIND NB193 2015 Main propulsion (CPP and gearbox), Tunnel thrusters

RONJA CHALLENGER NB194 2016 Main propulsion (CPP and gearbox), Tunnel thrusters, Control system

RONJA STRAND NB195 2017 Main propulsion (CPP and gearbox), Tunnel thrusters

RONJA SUPPORTER NB196 2016 Main propulsion (CPP and gearbox), Tunnel thrusters, Control system

RONJA EXPLORER NB199 2019 Main propulsion (CPP and gearbox), Tunnel thrusters, Control system

RONJAFISK II NB200 2019 Main propulsion (CPP and gearbox), Tunnel thrusters, Control system

RONJA ISLANDER NB201 2019 Main propulsion (CPP and gearbox), Tunnel thrusters, Control system

RONJA CHRISTOPHER NB204 2020 Main propulsion (CPP and gearbox), Tunnel thrusters, Control system

RONJA PRINCESS NB208 2022 Main propulsion (CPP and gearbox), Tunnel thrusters, Control system

RONJA AZUL NB209 2022 Main propulsion (CPP and gearbox), Tunnel thrusters, Control system

RONJA QUEEN NB210 2022 Main propulsion (CPP and gearbox), Tunnel thrusters, Control system

RONJA AURORA NB211 2023 Main propulsion (CPP and gearbox), Tunnel thrusters, Control system

RONJA MISTRAL NB212 2023 Main propulsion (CPP and gearbox), Tunnel thrusters, Control system

RONJA EVOLUTION NB213 2024 Main propulsion (CPP and gearbox), Tunnel thrusters, Control system

RONJA VITA NB214 2024 Main propulsion (CPP and gearbox), Tunnel thrusters, Control system

RONJA TBA NB215 2026 Main propulsion (CPP and gearbox), Tunnel thrusters, Control system

RONJA TBA NB216 2026 Main propulsion (CPP and gearbox), Tunnel thrusters, Control system

Fremdrifts- og manøvreringssystemene for skipene består av tre tunnelthrustere, hovedpropulsjon bestående av en propell med kontrollerbar pitch og reduksjonsgir, Brunvoll’s Propulsion and Thruster Control-system (BruCon PTC), samt Brunvoll’s egne frekvensomformere.– Sølvtrans, med verdens største flåte av brønnbåter, skal være ledende innen fiskekvalitet og velferd. En viktig faktor for å oppnå dette målet er vårt fremdriftssystem, som krever teknologi av høyeste kvalitet, pålitelighet og service når vi transporterer levende dyr. Dette er grunnen til at vi har valgt Brunvoll for så mange av våre skip. Hos Sølvtrans har vi en strategi for å skape lokale arbeidsplasser og verdiskaping ved å støtte lokale bedrifter. For eksempel er 70 prosent av utstyret til våre nye skip hentet fra norske leverandører, og Brunvoll er et eksempel på den verdensledende leverandørindustrien som vi omgir oss med, sier Harald Tom Nesvik, Head of Communications hos Sølvtrans.Sølvtrans har vært en pioner i bransjen siden selskapet ble etablert i 1986. I dag har Sølvtrans over 700 ansatte og opererer en flåte på 42 skip verden over, hovedsakelig i Norge, Island, Canada, Tasmania og Storbritannia.Disse brønnbåtene er spesielt utviklet for å frakte smolt av laks eller ørret til de flytende oppdrettsanleggene for deres første utsett i sjøen. Smolten er skjøre og må håndteres forsiktig. Skipene vil ha AAS 3002-design, med en lengde på 70 meter og en lastekapasitet på 2580 dødvekttonn.Aas Mek. Verksted AS er det nærmeste verftet til Brunvoll, med kun 8 nautiske mil fra dør til dør. De siste 17 årene har Brunvoll levert fremdrifts- og manøvreringssystemer til 20 skip for Sølvtrans AS ved Aas Mek.Frode Johan Aas, administrerende direktør ved Aas Mek. Verksted, om hvorfor de valgte Brunvoll og fremtiden:– Vi tror Sølvtrans valgte oss basert på kvalitet, og det er av samme grunn at vi valgte Brunvoll. Vi verdsetter ikke bare kvaliteten på produktene Brunvoll leverer, men også støtten og dokumentasjonen som gis for å designe og bygge skipet. Frustrasjonen rundt den norske regjeringens lakseskatt har begynt å avta. Vi er endelig i gang med å bygge brønnbåter igjen, og vi tror fremtiden for Aas ser lovende ut.Brunvoll har utviklet seg mye de siste par tiårene, og en viktig faktor i denne reisen har vært tilbakevendende kunder. Med en imponerende liste på 21 skip er det unødvendig å si at Aas og Sølvtrans er viktige partnere for Brunvoll.Navn no. Bygge år Leveranse