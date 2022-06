Fem nye landstrømprosjekter får Enovastøtte

Følgende fem prosjekter får støtte:

Molde og Romsdal havn IKS - Molde og Romsdal havn - Tindekaia - investeringsstøtte 13.500.000

Ålesundsregionens havnevesen - Flatholmen Ålesund - landstrøm - 7.438.000

Stavangerregionen havn IKS - Landstrøm kai 23 og 24 Risavika - 6.011.145

Holmøy maritime AS - Landstrøm på Holmøy Maritime AS sitt kaianlegg på Holmen - 2.882.000

Plug Bergen AS - Investering i Landstrøm til større fartøy Tollbodkaien - 4 .100.000

Dette er Enovas 13. utlysing for investeringsstøtte til landstrøm siden 2016. Gjennom disse rundene har Enova gitt støtte til 119 landstrømprosjekter med over 842 millioner kroner.-Landstrøm er et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport ved at skipene kutter store utslipp når de ligger til kai. Nå er det også gledelig å kunne bidra til at cruisetrafikken inn i norske fjorder kan redusere sine utslipp, sier Rune Holmen, markedssjef for sjøtransport i Enova.Molde og Romsdal Havn har tidligere fått tildelt støtte fra Enova til forprosjekt for utredning om landstrømanlegg på Tindekaia i Åndalsnes. Nå har selskapet tatt et steg videre.–Vi ser frem til å få realisert dette prosjektet. Støtten fra Enova er helt avgjørende for å lykkes i vårt arbeid med å bygge en fremtidsrettet havn i tråd med det grønne skiftet, sier havnedirektør Olav Akselvoll i Molde og Romsdal Havn IKS. I desember 2021 ble Rauma tildelt Innovasjon Norges merke som bærekraftig reisemål, og et landstrømanlegg vil være et viktig ledd i målsetningen om å utvikle en bærekraftig destinasjon.Landstrømanleggene skal være i drift senest juli 2024.Enova støtter morgendagens energi- og klimateknologi for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Formålet med Enovas totale satsing på landstrøm er at det etableres et levedyktig marked for landstrøm.– Vi ser nå at stadig flere fartøy bygges og ombygges slik at det kan ta imot strøm fra land. Dette vil gi reduserte klimautslipp både ved kai og under seiling. Maritim næring i Norge ligger i front i den grønne omstillingen, men vi har et stykke igjen, også her, sier Holmen.