Ferjeprisene har økt i hele Europa

Norge er det 12. billigste landet i Europa å reise med ferge (ned 6 plasser fra 2023).

Norge har hatt en av de største prisindeksøkningene av alle europeiske land (+13 prosent).

Forbindelsene med Tyskland og innenriksoverfarter er de dyreste i landet.

Overfarten til Sverige er desidert billigst (særlig strekningen Sandefjord-Stromstad), men har hatt en svært kraftig økning i prisindeksen (+33 prosent).

Fergeoverfarter til Latvia, Tunisia, Litauen, Polen, Sverige og Finland har den laveste prisindeksen.

Fergeoverfarter til Tyrkia, Storbritannia, Island og Marokko har derimot den høyeste prisindeksen.

Kypros, Island, Litauen, Tyskland og Norge er de landene som har hatt størst økning i fergeprisene sammenlignet med 2023.

Hellas står for nesten 40 prosent av fergerutene i Europa, og Italia for 27 prosent.

Rutene mellom Hellas og Tyrkia, mellom Danmark og Tyskland og mellom Marokko og Spania er de forholdsmessig dyreste i Europa.

Forbindelsene mellom Tyskland og Latvia og mellom Frankrike og Spania er de billigste i forhold til avstanden.

Jo kortere reisen er, desto dyrere er den.

Nettplattformen Vivanoda har analysert titusenvis av fergepriser på hundrevis av internasjonale ruter i Europa, samt overfarter til Tyrkia og Maghreb-landene (Marokko, Algerie, Tunisia), for å få et så uttømmende bilde som muligDet bør bemerkes at det kun er prisen som er tatt i betraktning i denne undersøkelsen, uavhengig av kvaliteten på servicen om bord, lønnsforskjeller blant de ansatte, økonomiske forskjeller mellom landene osv.Studien for 2024 er gjennomført under de samme forutsetningene som studien for 2023, og gjør det mulig å sammenligne prisutviklingen fra ett år til det neste. De landene som er med i undersøkelsen, er Norge, Storbritannia, Frankrike, Spania, Italia, Hellas, Danmark. Sverige Finland. Tyskland, Nederland, Irland, Portugal, Polen og KroatiaFor ferjeprisene ut fra Norge er dette de viktigste punktene i undersøkelsen:Basert på prisindeksen, som representerer gjennomsnittsprisen per person for å reise 100 km med ferge, har undersøkelsen identifisert de dyreste og billigste landene for fergeoverfarter. Og resultatene viser at det er stor variasjon i prisene på tvers av kontinentet.Det har vært noen kraftige økninger i prisindeksen, særlig på ruter som betjener Kypros, Island, Litauen, Tyskland og Norge. Motsatt har det vært noen betydelige fall i prisindeksen, for eksempel på ruter til Latvia, Albania, Marokko, Slovenia og Algerie.Blant de dyreste landene topper Tyrkia listen, etterfulgt av Storbritannia, Island, Marokko, Malta, Italia, Slovenia og Portugal. Alle disse landene har relativt høye fergetakster.På den andre siden topper Latvia listen over de billigste landene, etterfulgt av Tunisia, Litauen, Polen, Sverige, Finland og Kroatia. Disse destinasjonene tilbyr rimeligere fergepriser, noe som kan være attraktivt for reisende som er på jakt etter økonomiske løsninger.Vivanoda ønsket også å finne ut om fergeprisene er sesongavhengige, og om de varierer avhengig av hvilken måned i året overfarten foretas. Mange transportselskaper, som jernbaner og flyselskaper, varierer prisene sine betydelig etter etterspørselen, som ofte er mye høyere i sommerferien.På europeisk nivå i 2023 var fergeprisene i gjennomsnitt var høyere fra juli til september, som tilsvarer sommerperioden i Europa og dermed høysesongen for fergereiser. I år er det imidlertid umulig å slå fast at sommersesongen juli-august er den dyreste. I gjennomsnitt er prisene relativt like fra mai til oktober.Prisen på en ferjeoverfart varierer også med ukedag.Det er viktig å merke seg at fergeprisene kan variere avhengig av en rekke faktorer, for eksempel økonomiske forskjeller mellom land, statlig subsidieringspolitikk på visse ruter, selskapenes kvalitets- og servicenivå, valutakurser og det enkelte selskaps prispolitikk. Disse forskjellene kan påvirke prisforskjellene som observeres mellom landene, og vil sannsynligvis kreve en grundigere analyse.Vivanoda er en plattform som hjelper reisende med å planlegge reisen ved å sammenligne tilbud og priser på ulike transportmåter (fly, tog, ferge, buss, samkjøring) mellom to byer.