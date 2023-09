Filteravtale med Solstad Offshore

Normand Samson er et av Solstad-skipene som nå får levert filter fra Ditech. Foto: Solstad Offshore.

Ditech har inngått rammeavtale med Solstad Offshore, som omfatter leveranse av alle typer forbruksfiltre til deres flåte av skip. Avtalen er gjeldende fra juli 2023 og strekker seg over en periode på tre år pluss opsjoner.



Solstad Offshore har i dag en stor og moderne flåte med 45 skip, som opererer "Worldwide" innen Renewable Energy, Subsea og AHTS segmentet.



– Solstad Offshore har vært en stabil og god samarbeidspartner for Ditech i over 25 år. Avtalen er viktig for oss og gir forutsigbarhet i et tøft marked samt en anerkjennelse av kvaliteten på det arbeidet vi har lagt ned over mange år, sier salgsansvarlig i Ditech AS - Johannes Solsvik



Med denne avtalen befester Ditech sin posisjon som markedsleder av forbruksfilter til det maritime markedet. Tidligere har Ditech også inngått rammeavtale med blant annet verdens største brønnbåtrederi, Sølvtrans