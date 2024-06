Finnøy Gear & Propeller leder an

Kaharoa II, et nybygget forskningsskip ved Astilleros Armon i Spania, representerer et teknologisk gjennombrudd. Illustrasjon: Skipsteknisk AS and Armon Shipyard S.A.

Finnøy er i gang med to prestisjeprosjekter som til sammen representerer fremskritt innen avansert maritim fremdriftsteknologi. Tamhae III og Kaharoa II er utviklet for å imøtekomme strenge krav til lavt støy- og vibrasjonsnivå, og understreker deres posisjon som en pålitelig leverandør av stillegående propulsjonssystemer.



Tamhae III, bygget av HJ Shipbuilding & Construction i Busan, Sør-Korea, for Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM), markerer et nytt kapittel i geofysisk forskning. Skipet er designet av Ulstein og er utstyrt med avansert 3D- og 4D-forskningsutstyr, et dynamisk posisjoneringssystem og støykontrollmekanismer som muliggjør omfattende geofysiske utforskninger i hav, polarområder og kontinentalsokler.



– Overleveringen av Tamhae III representerer en betydelig milepæl for vårt verft, og viser vår evne til å levere førsteklasses forskningsskip. Teknologien fra Finnøy garanterer minimal støy og vibrasjon, noe som er avgjørende for KIGAMs presise forskning. Vi retter vår takknemlighet til Team Finnøy for deres utmerkede og profesjonelle samarbeid gjennom hele prosjektet, sier Sung-Hwan Park, senior designingeniør, hos HJ Shipbuilding & Construction.



SERTIFISERINGER AV STØYKLASSE

Finnøy har levert en komplett pakke til Tamhae III, inkludert to 2G60-80E gir, fleksible koblinger, komplette aksellinjer, stillegående CP-propell med fem blader "Super Silent" Ø 3,8 m, dyser med Finnøy HS-profil og 5. generasjons fjernkontrollsystem. Propellen har gjennomgått omfattende tanktester og tester i en kavitasjonstunnel. For å sikre at disse komponentene møter de høyeste standardene, har DNV gjennomført grundige støymålinger for å verifisere at de oppfyller kriteriene til klassenotasjonene ICE 1B, DNV Silent S (Seismic) og Silent R (Research).



ICE 1B-sertifiseringen bekrefter at skipets isklasseskrog og fremdriftsanlegg, er rustet for sikker navigasjon i polarområdene. SILENT-S (Seismic)-klassifiseringen er spesielt utformet for seismiske forskningsskip som benytter akustiske streamere. Denne klassifiseringen er designet for å begrense undervannsstøy i lavfrekvensområdet og gjør det mulig for skipet å operere stillegående selv under krevende forhold, som er kritisk for kvaliteten på seismiske data.



SILENT-R klassifiseringen, den strengeste innen SILENT-klassifikasjonene, gjelder for skip som krever ekstremt lav undervannslyd- og akustikk. Denne høye standarden er nødvendig for å sikre optimal ytelse av presisjonsinstrumenter og for å samle inn nøyaktige og pålitelige vitenskapelige forskningsdata. Under hele design- og konstruksjonsprosessen har Finnøy lagt stor vekt på å minimere undervannsakustikk for å oppfylle disse vilkårene.



NYTT FORSKNINGSSKIP I NEW ZEALAND

Kaharoa II, et nybygget forskningsskip ved Astilleros Armon i Spania, representerer et teknologisk gjennombrudd for National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) i New Zealand. Designet av Skipsteknisk, er også dette fartøyet spesielt utviklet for å operere med minimal lyd og akustikk under vann.



For å innfri sertifiseringsbetingelser har Finnøy levert en spesialutviklet propell med fem blader som har gjennomgått omfattende analyser, som tanktest og CFD, før de ble satt i produksjon. Skipets girkasse er av typen FINNØY 2-SPEED. Det lave trinnet brukes under forskning for å sikre det lavest mulige nivået av undervannsakustikk, noe som er kritisk for forskningsskipets ytelse og kvaliteten på de innsamlede forskningsdataene.



Denne teknologiske satsningen sikrer at Kaharoa II kan gjennomføre sitt vitenskapelige arbeid med presisjon, uten å forstyrre det marine miljøet den forsker på.

– Vi er svært fornøyde med å kunne bidra til utviklingen av Kaharoa II. Vi er imponert over samarbeidet med Finnøy. Deres innovative løsninger har vært avgjørende for å oppfylle de strenge støykravene på forskningsskipet, sier Santiago Martín, verftssjef ved Armon Shipyards Vigo.



SPESIALUTVIKLEDE KOMPONENTER

Finnøys leveranse til Kaharoa II inkluderer G50FK-2SPEED støysvakt gir montert på fleksible labber, fleksible koblinger, komplett aksellinje, vribare propell med 5 blader "Super silent" Ø 2,1 m, og 5. generasjon fjernkontrollsystem. Skipet har klassenotasjonene DNV SILENT-A (Acoustic) og SILENT-F (Fishery), som sikrer at skipet opererer med lavest mulig lyd og akustikk under vann for å sikre forskningsresultatenes nøyaktighet.



SILENT-A-klassifiseringen er tilpasset fartøy som bruker hydroakustisk utstyr, og har som mål å begrense høyfrekvent støy og lydforurensning som kan svekke kvaliteten og nøyaktigheten på data samlet inn av undervannssensorer som ekkolodd og posisjonerings- og kommunikasjonssystemer. Den mest vanlige kilden til forstyrrelser, spesielt i høyfrekvensområdet, er kavitasjon fra propeller og sidepropeller. SILENT-A-kriteriene er nøye utformet for å redusere høyfrekvent støy, samtidig som de håndterer utfordringene ved å dempe lavfrekvent støy fra propellen og hovedmotoren.



SILENT-F-klassifiseringen er relevant for fartøy som driver med kommersielt fiske, hvor høy undervannsstøy fra skipet kan ha negative følger, som redusert fangst og forstyrrelse av annet marint liv i nærheten av skipet. Disse fartøyene benytter avansert hydroakustisk utstyr for både fiskesøk og for å overvåke fiskeredskaper. For å sikre effektiv drift, er det spesifisert maksimalt tillatte desibelnivåer for både tunge slepeoperasjoner som tråling, samt for lettere søke- og overvåkingsoperasjoner.



Disse prosjektene markerer et betydelig fremskritt innen seismologi og understreker selskapets forpliktelse til innovasjon.



– Med disse leveransene demonstrerer vi vår evne til å møte de strenge kravene til lavstøyteknologi, og styrker vår posisjon som en pålitelig leverandør av avanserte maritime fremdriftssystemer, sier Arne K. Nogva, salgssjef i Finnøy.



- Vi ser frem til å fortsette å levere banebrytende teknologi til prosjekter over hele verden, og bidra til fremskritt innen vitenskapelig forskning.

