Finnøy sikrer avtale med FDA

Fitjar Mekaniske Verksted (FMV) skal bygge av to nye servicefartøy som forventes å stå klare i april og august 2025. Foto: Fitjar Mekaniske Verksted.

Finnøy Gear & Propeller AS har nylig inngått avtale med Finnsnes Dykk & Anleggservice AS (FDA) for å levere et omfattende og skreddersydd fremdriftssystem til deres to kontraherte servicefartør.



Denne signerte kontrakten vil omfatte avanserte TISO-girkasser, spesialdesignede propeller og den nyeste femte generasjons fjernstyringsteknologien. Disse spesifikasjonene er utviklet for å håndtere ekstremt krevende operasjoner med betydelig trekkraft (BP), og vil dermed forsterke ytelsen til fartøyene, spesielt under utfordrende værforhold.



STOR TILFREDSHET

Arne Nogva, salgssjef hos Finnøy Gear & Propeller, uttrykker stor tilfredshet med denne kontrakten og understreker FDAs konsekvente valg av førsteklasses utstyr til deres flåte:



– Vi er glade over å bli valgt som leverandør av høykvalitets fremdriftsutstyr til FDAs servicefartøyer. I møte med krevende oppgaver og tøffe værforhold er det avgjørende å ha den mest avanserte teknologien tilgjengelig for å sikre både pålitelighet og ytelse.



TO NYE SERVICEFARTØY

Den nylig kunngjorte kontrakten mellom FDA og Fitjar Mekaniske Verksted (FMV) for bygging av to nye servicefartøy som forventes å stå klare i april og august 2025, symboliserer en betydningsfull milepæl. FMV har et velkjent rykte for å engasjere et bredt spekter av norske leverandører under bygging og ombygging av fartøyer. Det er verdt å bemerke seg at FMV har opprettholdt et langsiktig og tett samarbeid med Finnøy Gear & Propeller, og denne avtalen markerer fremdriftsleveranse nummer 22 og 23 til verftet.



Finnøy Gear & Propeller har kontinuerlig vært det foretrukne valget for FDA når det gjelder fremdriftssystemer til deres servicefartøyer. Siden 2016 har deres flåte blitt utstyrt med innovative løsninger fra Finnøy-serien, inkludert fartøyene NIKLAS, FDA ASTRI, FDA FINN, og ikke minst flaggskipet FDA MIMMI, som ble ferdigstilt i august 2023.