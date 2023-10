Finnøy skrev viktig kontrakt under Kormarine

En 3-D gjengivelse av det nye skoleskipet.

Finnøy skal levere utstyr til en ny generasjon skoleskip i Sør-Korea. Den nylig signerte kontraktsavtalen med Korea Institute of Maritime and Fisheries Technology (KIMFT) for leveranse av et toppmoderne framdriftssystem er en milepæl som understreker bedriftens engasjement for å tilby maritime løsninger til det globale markedet.



Prosjektet, som er initiert av KIMFT, dreier seg om byggingen av et 3000TON skoleskip designet for å fungere som en opplæringsplattform for fremtidige offiserer og sjøfolk. Dette fartøyet representerer et viktig steg mot utdannelsen av neste generasjon maritime fagfolk. Finnøy Gear & Propeller vil levere et omfattende framdriftssystem for treningsfartøyet, bestående av en hybrid girkasse av typen G80LFP og en 3,6 meter vribar propell sammen med 5. generasjons fjernkontrollsystem.



IMPONERENDE ALLSIDIGHET

Denne hybridgirkassen viser en imponerende allsidighet med sitt utvalg av funksjoner, inkludert Power Take Off (PTO), Power Take Home (PTH) og Power Take In (PTI) BOOST. Ved å integrere en akselgenerator og en elektrisk motor sikrer den både effektivitet og pålitelighet. Denne utformingen gir fartøyet muligheten til sømløst å veksle mellom hoveddieselmotoren og generator-/elektromotoren som "Power Take Home" kraft, som samarbeider med batteriene. Under trålfiskeoperasjoner kan generator-/elektromotoren gi ekstra BOOST til hovedmotoren. I kombinasjon med den 3,6 meter vribare propell (CPP) kompletteres systemet med den nyeste fjernkontrollteknologien, som ytterligere forbedrer fartøyets manøvrerbarhet og operasjonelle smidighet.



BYGGES I KOREA

Fartøyet vil bli bygget av JAHI i Korea, et skipsverft basert i Busan. Samarbeidet forsterkes ytterligere av vår verdifulle kunde, YusinHR, som vil sette sammen en omfattende pakke bestående av hovedmotoren, Finnøy framdriftssystem, PMS, IAS, batteri, generator og automasjonssystem som vil leveres til verftet. Dette partnerskapet forener banebrytende teknologi med enestående håndverk.



Den nylig inngåtte kontrakten i Sør-Korea symboliserer enda en betydelig prestasjon for Team Finnøy, umiddelbart etter den vellykkede leveransen av en komplett framdriftspakke for et forsknings-/seismikkfartøy, kalt KIGAM. Den er for øyeblikket under bygging ved Hanjin Shipyard i Busan og planlegges ferdigstilt neste år.



TAKKNEMLIG

Salgssjef, Arne Nogva, er takknemlig for muligheten til å bidra til fremgangen innen den maritime industrien i Korea og forbi landegrensene. Med et urokkelig engasjement for innovasjon, ytelse og pålitelighet ser selskapet frem til å levere enestående resultater i dette nyeste prosjektet.





Adm.dir. Sangmin Kim fra Yusin og salgssjef Arne Nogva fra Finnøy. Den offisielle signeringen. Fra venstre senior manager hos Yusin HR Byunggyu Kim, adm.dir., Sangmin Kim, salgssjef Arne Nogva fra Finnøy og Yong-Seok Pang, som er Finnøys representant i Korea. Foto: Finnøy.