Fire på rad for Hydroniq Coolers

Nærmest er Kongsbergs illustrasjon av det nye designet NVC 390 LFC som har lagringskapasitet på 5000 kubikkmeter. I bakgrunnen er de tre søsterfartøyene med 4000 kubikkmeter lagringsplass av NVC 389 LFC design. Illustrasjon: Kongsberg.

Myklebust Verft har tildelt Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers en kontrakt for å levere selskapets unike, skrogintegrerte sjøvannskjølingssystem til den fjerde brønnbåten på rad som verftet bygger for Sølvtrans.



Marine kjølesystemer anvendes til å redusere temperaturen til skipets hovedmotor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann, slik man unngår overoppheting av motoren og andre kritiske systemer.



UNDERSTREKER OFFENSIVITETEN

– Fire nybygg på rad understreker offensiviteten til Sølvtrans og leveranseevnen til Myklebust Verft. Vi anser det som et kvalitetsstempel at vi blir valgt som underleverandør på den fjerde brønnbåten på rad, sier Magnar Kvalheim, salgssjef hos Hydroniq Coolers.



Nybygget, nummer 78, er det fjerde i rekken av en serie brønnbåter som Sølvtrans har under byggingen ved verftet i Gursken. Designet er basert på Kongsberg NVC 390 LFC og er utviklet i nær dialog mellom Sølvtrans, Kongsberg og Myklebust. Brennestart på skrogbyggingen skjedde lørdag 1. mai, og planen er at levering av ferdig fartøy skjer i fjerde kvartal 2022.



Mens de tre første båtene i serien (bygg 75, 76 og 77) hadde lastekapasitet på 4000 kubikkmeter, vil dette nybygget (bygg 78) ha en lastekapasitet på 5000 kubikkmeter levende laks eller ørret. Fartøyets lengde blir 92,5 meter og bredden blir 20 meter.



INTEGRERT I SKROGET

Hydroniq Coolers skal levere selskapets «Rack» sjøvannskjøler til brønnbåten. Denne typen sjøvannskjøler skiller seg fra andre kjølesystemer ettersom den er integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom, som frigir verdifull plass i maskinrommet.



– Vi vet at Rack sjøvannskjøler egner seg svært bra om bord båter med stor last og liten fremdrift, som for eksempel brønnbåter. I tillegg er teknologien svært energieffektiv, som er positivt med tanke på å holde både driftskostnader og miljøutslipp så lave som mulig, legger Magnar Kvalheim til.



Hydroniq Coolers skal produsere og sammenstille sjøvannskjølerne ved selskapets hovedkvarter utenfor Ålesund og levere det til Myklebust Verft i Gursken in Møre og Romsdal. Hydroniq Coolers har ikke oppgitt verdien på kontrakten.



Hydroniq Coolers er eid er eid av investeringsselskapet SMV Invest AS (tidligere Sperre Mek. Verksted AS). Navnet «Hydroniq» henspiller på temperaturregulering ved bruk av væske.



Magnar Kvalheim er salgssjef i Hydroniq Coolers. Foto: Hydroniq Coolers.