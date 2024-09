Fiskeri- og havministeren blir gudmor for Havila Polaris

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss blir gudmor for Havila Polaris. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Tirsdag 15. oktober skal kystruteskipet Havila Polaris døpes i Hammerfest, og det er bysbarnet Marianne Sivertsen Næss som blir skipets gudmor.



Havila Polaris ble satt i drift på kystruten Bergen – Kirkenes i august 2023, og mange vil mene at det er på høy tid at skipet får sin offisielle dåp.



ÆREFULLT OPPDRAG

– Det er et ærefullt oppdrag å få være gudmor for Havila Polaris og det er ekstra stas at den høytidelige skipsdåpen skal gjennomføres i min hjemby, Hammerfest, sier Sivertsen Næss.



I en tid hvor grønn skipsfart er avgjørende for skipsnæringens fremtid, er det oppmuntrende å se de skrittene Havila Kystruten har tatt mot en mer bærekraftig drift. Dette inkluderer utviklingen av utslippsfrie og lydløse batteripakker, muligheten til å utnytte fremtidens nullutslippsdrivstoff, samt fokus på bruk av lokale råvarer. Jeg er stolt over å få være gudmor for et skip som Havila Polaris, legger hun til.



GLEDER SEG

Administrerende direktør Bent Martini i Havila Kystruten gleder seg til å få døpt det siste av fire nybygde kystruteskip.



– Vi er enige med de som mener at det er på høy tid å få døpt Havila Polaris. Fokuset vårt har vært å få skipet i full drift langs norskekysten, slik at vi kan levere på oppdraget vi er gitt av norske myndigheter. Nå falt endelig brikkene på plass, og vi gleder oss stort til å døpe skipet, sier Martini.



– Også er det ekstra hyggelig at fiskeri- og havministeren har takket ja til å være gudmor i sin egen hjemby. Hammerfest er en viktig havn på kystruten, og de nordligste områdene i landet vårt har stor nytte av at skipene går i rute hver dag, året rundt.



– Siden dette er en merkedag for oss og for kystruten, er det muligheter for at vi justerer ruten litt akkurat denne dagen. Det vil gi oss litt mer tid i Hammerfest slik at vi kan invitere lokalbefolkningen til kaien for å overvære dåpsseremonien, og gi de muligheten til å komme om bord og oppleve kystrutens mest moderne skip på nært hold, sier Martini.





Havila Polaris, her i Bergen, ble satt i drift på kystruten Bergen – Kirkenes i august 2023, og mange vil mene at det er på høy tid at skipet får sin offisielle dåp. Foto>: Havila Kystruten