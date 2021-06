Fiskerimessa BlueFish blir utsatt

utsettes til uke 22, 31. mai til 2. juni 2022, opplyser arrangørteamet.

Fiskerimessen

– Vi var klare, samarbeidspartnerne våre var klare, og vi gledet oss veldig til å igjen kunne få ønske velkommen til det tredje BlueFish arrangementet i september. Men stor usikkerhet om deltagelse fra inn og utland, gjorde at vi måtte vurdere å utsette, og nå er beslutningen tatt, forteller Geir Østensen og John Breivik.

Fiskerimessa BlueFish, arrangert i Fiskerihovedstaden Ålesund, trekker aktørene innenfor Fiskerinæringen, der leverandører og den øvrige næringen møtes. Første gang ble messa med konferanse arrangert i 2017, så i 2019, og arrangementet i år var planlagt som det tredje i rekken.



– Vi tok en pust i bakken sammen med våre samarbeidspartnere Sparebanken Møre Arena, Møretrygd og G-Travel, og fant at stor usikkerhet gjorde at vi ville få et bedre arrangement ved å utsette.

Mange som ikke er påmeldt, har sagt at de har satt av deltagelse i sine budsjett, men vil avvente med tanke på Covid-utviklingen, vaksinedekning og muligheter for besøkende blir avklart.



– Vi håper at de som er påmeldt, velger å være med på samme betingelser selv om vi utsetter noen måneder, og ser frem til en Fiskerimesse og konferansearena som regionen kan være stolt av, i uke 22, 2022, avslutter arrangørene i en pressemelding.