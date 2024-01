Fjernet over 30 tonn avfall fra havbunnen

Clean Ocean gjennomførte under fjoråret 17 ryddeaksjoner der det ble hentet opp avfall fra havbunnen ved hjelp av dykkere. Foto: Clean Ocean.

I 2023 arrangerte miljøvernorganisasjonen Clean Ocean hele 17 ryddeaksjoner, noe som resulterte i at over 30 tonn avfall ble fjernet fra havbunnen. I år planlegger Clean Ocean å utvide innsatsen med strandryddeprosjekter.



Clean Ocean gjennomførte under fjoråret 17 ryddeaksjoner der det ble hentet opp avfall fra havbunnen ved hjelp av dykkere. Totalt ble det samlet og fjernet i overkant av 30 tonn avfall, hvorav 13,9 tonn ble hentet i Sveio, 4,7 tonn i Haugesund, 4,7 tonn på Karmøy, 4,5 tonn i Bømlo og 2,5 tonn i Tysvær.



SAMARBEID MED LOKAL DYKKERKLUBBER

Organisasjonen Clean Ocean, som også står bak Norges eneste miljøkonferanse med fokus på avfall under havflaten, baserer sine ryddeaksjoner på samarbeid med lokal dykkerklubber. Det forteller styreleder i Clean Ocean, Åge Wee.



– Ryddeaksjonene ble gjennomført av frivillige fra Njord Dykkerklubb, Karmøy Sportsdykkerklubb og Bømlo Sportsdykkere, mens vår rolle har vært å koordinere ryddingen. Til sammen har det deltatt over 50 frivillige dykkere fra disse klubbene, noe som forteller mye om engasjementet for et renere hav i regionen, sier Åge Wee.



– Gamle bildekk utgjør den største vektandelen av avfallet vi fant på havbunnen i 2023. Vi har også hentet opp både båt- og bilvrak, og det ligger utallige typer avfall på havbunnen som enten er mistet eller dumpet, sier Wee.



SAMMEN MED SKOLEKLASSER

Clean Ocean og samarbeidsklubbene vil også i 2024 fortsette den viktige jobben med å ta opp avfall fra havner. Nytt i år er at organisasjonen arrangerer flere strandryddeaksjon sammen med skoleklasser på Haugalandet.



– Vi tar gjerne imot tips om steder der det befinner seg mye avfall i havet, enten det er på havbunnen eller på strendene. Det vil hjelpe oss stort i «jakten» på mer og miljøskadelig avfall, avslutter Åge Wee, styreleder i miljøvernorganisasjonen Clean Ocean.



Prosjektleder Lars Einar Hollund og konferanseansvarlig Alexandra L Norlander i Clean Ocean bidrar også aktivt i ryddingen av avfall. Foto: Clean Ocean. Åge Wee er styreleder i Clean Ocean. Foto: Clean Ocean. Det er hentet opp både båt- og bilvrak, og det ligger utallige typer avfall på havbunnen som enten er mistet eller dumpet. Foto: Clean Ocean. Gamle bildekk utgjør den største vektandelen av avfallet som ble funnet på havbunnen i 2023. Foto: Clean Ocean.