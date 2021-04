Fjord FSTR på plass i Hirtshals

Fjord FSTR er endelig på plass i Hirtshals Havn. Foto: Fjord Line.

Søndag ankom Fjord Lines nye katamaran Fjord FSTR Hirtshals, og er nå klar til å starte i ruten til Kristiansand – ett år på overtid. Fjord FSTR har dobbel kapasitet, er miljøvennlig og den raskeste veien mellom Kristiansand og Hirtshals Fjord Lines nybygde stolthet tar nå over etter HSC Fjord Cat.



Katamaranen tar 1200 passasjerer, har tre serveringssteder og et lavere CO 2 -utslipp enn tradisjonelle ferger.



– Selv i en svært vanskelig tid for reiselivet, forsetter vi å investere i bedre kundeopplevelser og mer bærekraftig transport for både passasjerer og gods. Nå gleder vi oss til å vise frem den nye katamaranen til våre lojale gjester så snart de ulike lands myndigheter åpner for det, sier Brian Thorsted Hansen, konsernsjef i Fjord Line.



ETT ÅRS FORSINKELSE

Det var det australske verftet Austal som fikk i oppgave å bygge skipet i 2017. Byggingen startet våren 2018 ved selskapets verft på Filippinene, og Fjord FSTR var klar i i februar 2020. Kort tid etter skulle skipet ha blitt satt i drift, men på grunn av COVID-19 forble skipet ved verftet.



7. mars 2021 kunne Fjord Lines mannskap på 11 personer endelig sette seil mot Hirtshals etter ett års forsinkelse, og etter en 5 uker lang reise over tre hav, gjennom 11 tidssoner og en ufrivillig pause ved Suezkanalen, kunne Fjord FSTR endelig legge til kai i Hirtshals søndag 11.



– Selv om det er et år senere enn forventet, er vi glade for endelig å ønske Fjord FSTR velkommen til Hirtshals. Den nye katamaranen vil utvilsomt bidra til å gjøre transport av både passasjerer og gods via Hirtshals enda mer attraktivt i fremtiden, sier Anker Laden-Andersen, styreleder i Hirtshals Havn.



BEDRE GJESTEKOMFORT

Fjord FSTR skal gå på strekningen mellom Kristiansand og Hirtshals og dobler dermed kapasiteten på den raskeste sjøveien mellom Norge og Danmark. Den nye katamaranen vil bruke drøye 2 timer på overfarten. Produktet om bord er også vesentlig forbedret fra hva man opplever på tradisjonelle katamaranferger og tidligere ferge på strekningen.



– Fjord FSTR tar dobbelt så mange passasjerer som Fjord Cat og er utstyrt med to bildekk som rommer totalt 404 biler. Den er også utrustet med ladestasjoner og er med det det første norske passasjer-rederiet som tilbyr dette. Om bord kan passasjerene velge mellom tre forskjellige serveringssteder, eget barneområde og en større taxfree-butikk, forteller Thorsted Hansen.



Fjord Lines nye hurtiggående katamaran, som også har mulighet til å frakte tungtransport, vil sørge for 32 prosent reduksjon i CO 2 -utslipp per passasjerkilometer, sammenlignet med tidligere.



– Skipet er bygd med flere innovative funksjoner som forbedrer både seileferdighetene og gjestenes komfort om bord. Katamaranen er også utstyrt med en ny og optimalisert skrogform, som minimaliserer drivstofforbruk og bølger når hun seiler over Skagerrak, sier Brian Thorsted Hansen i Fjord Line.

Ett år senere enn forventet er Fjord Lines nye katamaran endelig ankommet til Hirtshals. Foto: Hirtshals Havn Fergeleie 4 på Hirtshals Havn er tatt i bruk av Fjord FSTR. Foto: Hirtshals Havn