Fjord Line bygger om to LNG-skip

Bergensfjord er et av skipene som får ny motor. Foto: Fjord Line

Grunnet energikrisen har Fjord Line besluttet å konvertere sine to LNG-skip MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord fra singel-fuel LNG-motorer til dual-fuel LNG/MGO-motorer. Skipene blir bygget om på Fosen Yard.



Etter to år med pandemi og tilhørende reiserestriksjoner har Fjord Line levert en høysesong som inntektsmessig har vært den beste noensinne. Dessverre medfører økte drivstoffkostnader til LNG at vi resultatmessig er i en situasjon som ikke er bærekraftig, skriver rederiet i en pressemelding.



DRAMATISK UTVIKLING

Energikrisen utløst av Russlands invasjon av Ukraina har medført eksorbitante og svært volatile prisutviklinger på LNG. Prisutviklingen har vært langt over stigningen på tradisjonelle og mindre bærekraftige energikilder, som anvendes i skipsfarten. Fjord Line mottar heller ingen energistøtte. Det betyr at energikostnadene for Fjord Lines to skip som drives av LNG (Liquified Natural Gas), har hatt en dramatisk utvikling langt over bærekraftig nivå.



- Siden tidlig i høst er avgangene med LNG-skipene fra Vestlandet, Danmark og Langesund redusert, samtidig som seilingstidene er forlenget. Det er ikke denne måten vi ønsker å drive rutene våre på, men vi har vært nødt til å tilpasse oss det som er det gjeldende prisnivået på LNG, og da er det beste alternativet å redusere hastigheten og antall avganger. Videre har vi over en lengre periode arbeidet intensivt med å utarbeide og vurdere langsiktige alternativer for å kunne opprettholde en normal seilingsfrekvens på ruten mellom Vestlandet og Danmark og på strekningen Langesund-Hirtshals. Vi kan nå melde at vi har besluttet å skifte singel-fuel LNG-motorene på MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord til dual-fuel LNG/MGO-motorer i løpet av våren 2023., heter det i pressemeldingen.



VIL KUNNE SKIFTE

Konverteringen medfører at skipene vil kunne skifte mellom LNG og MGO for å sikrer en økonomisk bærekraftig drift også i perioden frem til LNG-prisene normaliserer seg. Fjord Line er pionerer på LNG og det var den mest innovative og desidert mest miljøvennlige løsningen da skipene ble ferdigstilt i 2013 og 2014.



- Det er vemodig å gjennomføre en konvertering for å også kunne seile på MGO, selv om Marine Gasoil (MGO) har betydelig lavere svovel utslipp en tradisjonelle drivstoff som Heavy Fuel Oil (HFO). Konverteringen er imidlertid helt nødvendig for å kunne opprettholde vårt kundetilbud, sikre arbeidsplasser og rederiets videre utvikling, sier CEO Brian Thorsted Hansen.



OMBYGNING AV LNG-SKIPENE

Ombygningen av MS Stavangerfjord påbegynnes i januar 2023 og vil være avsluttet ultimo mai 2023. MS Bergensfjord bygges om i perioden februar til medio juni 2023. Rutene som vil blir påvirket av ombygningen er: Bergen – Stavanger – Hirtshals, og Hirtshals – Langesund. Fjord Lines øvrige ruter på Sandefjord – Strömstad og Kristiansand – Hirtshals blir ikke påvirket av endringene og seiler som normalt.



Skipene blir bygget om på Fosen Yard og motorene leveres av finske Wärtsilä.



Fjord Line har i forbindelse med ombygningen og den pågående energikrisen gjennomført en refinansiering der eiere og långivere sammen sikrer at rederiet kan bygge videre på den sterke posisjonen Fjord Line har.



Gjennom Covid-19 pandemien og energikrisen har eierne samlet bidratt med 500 millioner kroner i form av ny egenkapital til selskapet.



BEKLAGER KONSEKVENSENE

– Ombygningsplanen medfører dessverre at vi ikke vil kunne opprettholde et rutetilbud på rutene Bergen – Stavanger – Hirtshals, og Hirtshals – Langesund i perioden 8. februar til 25. mai 2023. Vi beklager sterkt ovenfor våre privat-, firma- og fraktkunder, som blir berørt av endringene, og som er vant til at benytte Fjord Line på disse viktige fergeforbindelsene mellom Norge og kontinentet, sier Brian Thorsted Hansen.



Kunder som har booket en reise eller transport med Fjord Line, og som er påvirket av endringene, vil få deres reise/transport refundert, eller kan velge å bli ombooket eller få en verdisjekk.



- I ombyggingsperioden vil vi investere i våre medarbeidere gjennom kompetanseutvikling for å bygge videre på det fundamentet vi har og sikre vår fortsatte sterke utvikling. Vi ser frem til å kunne ønske våre kunder velkommen tilbake på de berørte rutene, når konverteringene er gjennomført, heter det.



Fjord Line er pionerer i den grønne omstilling og er det eneste norske rederi som transporterer passasjerer og gods internasjonalt på to ferger, som er drevet av flytende naturgass. Dette gir opp til 25 prosent CO 2 -besparelse og en kraftig reduksjon i utslippet av svovel- og nitrogenoksid.