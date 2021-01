Fjord Line får ny konsernsjef

Fjord Line får ny toppsjef. Foto: Fjord Line.

Styret i Fjord Line har utnevnt Brian Thorsted Hansen (52) som konsernsjef i Fjord Line fra 18. januar 2021. Brian Thorsted Hansen har en bred næringslivserfaring og har blant annet vært 14 år i rederiet DFDS, sist som Vice President og leder for passasjertrafikken i rederiet DFDS.



– Vi er svært glade for at Brian har takket ja til denne jobben. Han har lang erfaring fra bransjen – både fra drift og ledelse. Fjord Line var godt posisjonert før koronakrisen, og vi har stor tillit til at Brian vil sikre at selskapet kommer sterkt ut av krisen og fortsetter den positive utviklingen, sier styreleder Peter Frølich.



Brian Thorsted Hansen vil ha sin første arbeidsdag ved Fjord Lines hovedkontor i Egersund mandag 18. januar. Han overtar da for interimleder Arne Roland.



BEUNDRING OG RESPEKT

– Jeg har fulgt selskapet med stor respekt og beundring i mange år. Fjord Line har en markedsledende posisjon innen grønne og bærekraftige løsninger til havs og de gode kundeopplevelsene, og jeg gleder meg stort til å bli kjent med organisasjonen og de ansatte i tiden som kommer. Jeg vil bruke god tid til å møte de ansatte, samarbeidspartnere og kunder – og få deres verdifulle innsikt samtidig som vi retter blikket fremover og sikrer at Fjord Line er enda bedre rustet for fremtiden, sier Brian Thorsted Hansen.



Arne Roland har fungert som midlertidig konsernsjef siden oktober. Roland vil være tilgjengelig for selskapet og den nye lederen i en periode for å sikre en smidig og god overgang.



– Jeg vil rette en stor takk til Arne Roland som har gjort en stødig jobb med å lede Fjord Line gjennom en krevende høst. Innsatsen som er lagt ned av Arne og resten av organisasjonen har vært helt uvurderlig, sier styreleder Peter Frølich.