Fjord Line gir opp mellom Sandefjord og Strömstad

Driften av MS Oslofjord i Fjord Lines regi vil bli avviklet, og skipet vurderes også solgt.. Foto: Jon Inge Nordnes / Fjord Line

Fjord Line vil ikke lenger drifte ferjeruten mellom Sandefjord i Norge og Strömstad i Sverige, da ruten ikke støtter Fjord Lines visjon og langsiktige strategi.



Dette er et strategisk grep for å konsentrere driften rundt seilingsrutene mellom Norge og Danmark. Fjord Line ønsker å videreutvikle rederiet rundt produkter innom reiseliv, og tilby de beste kundeopplevelsene om bord. Samtidig skal Fjord Line fortsette å være en sentral aktør for både persontrafikk og godstransport mellom Norge og kontinentet, forteller rederiet i en pressemelding.



SIDEN 2014

Fjord Line har drevet ferjeruten, som har et klart hovedfokus om å tilby shopping mellom Sandefjord i Norge og Strömstad i Sverige med skipet MS Oslofjord, siden 2014.



– Vi er nå i dialog med fagforeningene og tillitsvalgte, og starter diskusjonsmøter med de av våre ansatte som dessverre vil bli berørt av situasjonen, sier administrerende direktør, Brian Thorsted Hansen.



Driften av MS Oslofjord i Fjord Lines regi vil bli avviklet, og skipet vurderes også avhendet.



FÅR KONSEKVENSER

Fjord Line slutter å operere ferjeruten mellom Sandefjord og Strömstad 29. oktober 2023, og det vil dessverre få konsekvenser for både ansatte, kunder og forretningspartnere.



– Vi takker våre engasjerte og lojale ansatte for en fantastisk innsats og for å skape gode kundeopplevelser. En stor takk skal også rettes til alle våre kunder som gjennom mange år har valgt Fjord Line når de skulle reise eller frakte varer mellom Sandefjord og Strömstad, sier Brian Thorsted Hansen.



Kunder med bestillinger på MS Oslofjord etter 29. oktober 2023 vil få bestillingen refundert.



Alle Fjord Lines øvrige ferjeruter er en del av den langsiktige strategien og vil ikke bli berørt av rederiets uttreden på ruten mellom Sandefjord og Strömstad.