Fjord1 tildeler Norwegian Electric Systems kontrakt

Norwegian Electric Systems (NES) skal utvikle systemer for automatisering av fartøysfunksjoner og det autonome navigasjonssystemet for de fire autonome, nullutslippsfergene som skal operere Lavik-Oppedal sambandet i Sognefjorden.

Fergeselskapet Fjord1 har tildelt Norwegian Electric Systems (NES) en kontrakt for å utvikle systemer for automatisering av fartøysfunksjoner og det autonome navigasjonssystemet for de fire autonome, nullutslippsfergene som skal operere Lavik-Oppedal sambandet i Sognefjorden.



Lavik-Oppedal er et fergesamband i Sognefjorden som går fra Lavik i Høyanger kommune til Ytre Oppedal i Gulen kommune. Overfarten tar 20 minutter og er 5,6 kilometer lang.



MER ENN ETT ÅR

– Vi har jobbet mot denne kontrakten i mer enn ett år, i tett samarbeid med Fjord1, relevante myndigheter og klassifiseringsselskaper. Det er en viktig milepæl hvor vi har investert i mennesker og produktet vårt. Kontrakten er ikke bare en viktig milepæl for Fjord1 og Norwegian Electric Systems, men også for den globale maritime næringen. Den omfatter teknologi som vil støtte sjøfolk og sørge for effektiv og sikker fergedrift. Autonome fartøy representerer en viktig del av fremtid for maritim transport, og gjennom denne avtalen er vi med på å forme morgendagen, sier Siv Remøy-Vangen, administrerende direktør i Norwegian Electric Systems (NES).



NES vil i tett samarbeid med Fjord1 utvikle systemer for automatisering av fartøysfunksjoner og autonom navigasjon, inkludert autocrossing og autodokking, som vil erstatte noen manuelle operasjoner om bord.



VIKTIG SAMARBEIDSPARTNER

– NES har vært en viktig samarbeidspartner for Fjord1 i utviklingen av automatiserings- og autonomikonseptet som førte til at Statens Vegvesen tildelte kontrakten for anbudet Lavik–Oppedal til Fjord1. Vi er derfor svært fornøyde med å ha sluttført kontrakten med NES for det svært viktige utviklingsarbeidet som vil heve fergedriften til et nytt nivå, sier Nils Kristian Berge, teknologidirektør i Fjord1.



AVANSERTE FUNKSJONER

NES sitt autonome navigasjonssystem kommer med avanserte funksjoner som automatisk fartøysstyring i alle hastigheter og retninger, automatisk fjordkryssing, og legger automatisk til kai uten menneskelig involvering.



De fire, nye nullutslippsfergene skal operere sambandet fra og med 1. september 2026. Full implementering av automatiske funksjoner og autonome systemer, inkludert autocrossing og autodokking, vil skje i 2027, mens autonom navigasjon vil tas i bruk i 2028.



– Ved å integrere disse funksjonene med avansert kamerateknologi, sensorer, og algoritmer for å unngå kollisjoner, sørger vi for høyeste grad av driftssikkerhet og -effektivitet, legger Siv Remøy-Vangen til.

NES, som er et datterselskap av HAV Group ASA, skal lede prosjektet fra selskapets hovedkontor i Bergen.



DEN TREDJE KONTRAKTEN

Denne avtalen er den tredje kontrakten som HAV Groups datterselskaper har blitt tildelt for Lavik-Oppedal-fergene. HAV Design har blitt tildelt kontrakt for å levere skipsdesign og ingeniørarbeid, mens NES tidligere har blitt tildelt kontrakt for å være systemintegrator, ansvarlig for ulike utstyrsleveranser, samt for å klargjøre fartøyene for fremtidig integrasjon av autonome fartøyteknologier.



– Vi har opp gjennom årene investert i folkene våre og et betydelig beløp i forskning og utviklingen for å utvikle teknologier som setter en ny bransjestandard for maritim næring. HAV Group har en bred portefølje av maritime teknologier som er designet for å levere tryggere og mer kostnadseffektiv fartøysdrift. Denne tredje kontrakten for Lavik-Oppedal er nok en fantastisk bekreftelse på at vi har løsninger som matcher rederienes fremtidskrav, sier Gunnar Larsen, konsernsjef i HAV Group.



Gunnar Larsen, konsernsjef i HAV Group. Foto: HAV Group Siv Remøy-Vangen, administrerende direktør i Norwegian Electric Systems (NES).Foto: Cecilie Barrow.