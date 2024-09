Flere alvorlige oppdrag for Redningsselskapet i sommer

Redningsselskapet gjennomførte 3 521 oppdrag i sommer, hvorav 494 var alvorlige hendelser til sjøs, såkalte SAR-hendelser, i perioden fra 1. mai til 1. september. Foto: Redningselskapet

Oppdragssommeren for Redningsselskapet har vært preget av flere søk- og redningsoppdrag sammenlignet med i fjor. – Flere av våre faste og frivillige mannskaper har kjent dette på kroppen i sommer.



Redningsselskapet gjennomførte 3 521 oppdrag i sommer, hvorav 494 var alvorlige hendelser til sjøs, såkalte SAR-hendelser, i perioden fra 1. mai til 1. september.



Redningsselskapet gjennomførte 3 521 oppdrag i sommer, hvorav 494 var alvorlige hendelser til sjøs, såkalte SAR-hendelser, i perioden fra 1. mai til 1. september. I samme tidsperiode i fjor ble det utført 3 541 oppdrag og 442 SAR-oppdrag.



STORT TRYKK

Tradisjonelt sett er sommermånedene en periode med stort trykk på sjøen. Dette er høysesong for fritidsbåter, noe som også synes i statistikken. Rundt 90 % av alle assistanser og redningsaksjoner utført av Redningsselskapet i sommer har vært rettet mot fritidsbåtflåten.



– Til tross for en svak nedgang i antall oppdrag totalt for Redningsselskapet i sommer, har vi heller ikke i år kommet utenom flere alvorlige hendelser på sjøen. Som alltid oppstår de brått og uventet med påfølgende krevende konsekvenser. Marginene som skiller lykke og ulykke er ofte veldig små, sier Herlofson.



Over 10.000 registrerte fritidsbåter i Norge oppnår topphastighet på over 50 knop. Uerfarne båtførere, høy fart, uoppmerksomhet og rus er eksempler som går igjen i de mest alvorlige hendelsene.



Totalt utførte Redningsselskapet 524 oppdrag i Vestfold mellom 1. mai og 1. september i 2024. Det er flest antall oppdrag i landet, med Østfold på andre plass med sine 450 oppdrag, og Agder på tredje plass med 431 oppdrag totalt i sommer.



FLERE ER GODT FORBEREDT

Flesteparten av oppdragene generelt har vært i Vestfold, etterfulgt av Østfold og deretter Agder. Tekniske assistanser og fremdriftshavarier var den klart største årsaken til at folk trengte hjelp av redningsskøytene i sommer.



– Den klart største andelen av flåten på nesten 1,1 mill. fritidsfartøy befinner seg i Sør-Norge. Værsituasjonen i sør, uten stabilt godt sommervær, har gjort at trafikken på sjøen har gått opp og ned i takt med været, sier Herlofson.



Det stabile været i nord har resultert i økt turisme og aktivitet på land og sjø, dog uten at de store alvorlige hendelsene har inntruffet.



– Heldigvis ser vi at båtfolk flest holder seg godt oppdatert på vær og vindforhold, og planlegger båtturen med gode sikkerhetsmarginer. Respekten for brå og krevende værendringer syntes å ha festet seg hos de fleste, sier Herlofson.



24 LIV REDDET

Redningsselskapets visjon er at ingen skal drukne, og i perioden 1. mai – 1. september har våre mannskapet reddet hele 24 liv fra drukningsdøden. Dette er en kraftig økning i antall reddede liv sett i forhold til samme periode i fjor der tallet var 15 personer reddet.



Redningsselskapets frivillige skøyter rykket ut på 1 684 av sommerens oppdrag, derav 219 SAR-oppdrag. Frivillige har dermed stått for nær halvparten av alle sommerens oppdrag. De frivillige mannskapene reddet 7 personer og berget 20 av totalt 37 fartøy i sommer.



– Redningsselskapets bredde, oppdragstyper og tilstedeværelse gjenspeiles godt i oppdragstallene. Det er mange faste og frivillige mannskaper som hver dag jobber for å trygge vår langstrakte kyst. Uten dem hadde vi ikke kunnet utføre vårt samfunnsoppdrag, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Grete Herlofson.