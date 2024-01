Flere kontrakter til Vard

Tekniske spesifikasjoner

Lengde 87,5 meter og bredde 19,5 meter

Høydejusterbar bevegelseskompensert gangveg med heissystem Høydejustert system for overføring av varer og personell

Batteri hybridsystem

Forberedt for drift på grønn metanol

Med denne ordren tar Windward Offshore det neste viktige skrittet for å tilby integrerte havvindløsninger for kundene sine og for å støtte det betydelige globale behovet for offshore vindenergi og energi-infrastruktur, samtidig som ordren er et bevis på Vards nybyggingskompetanse og omfattende merittliste innen denne sektoren.Selskapene som står bak Windward Offshore er SeaRenergy Offshore, Blue Star Group, Diana Shipping Inc. og SeaVerse. Sammen er de forent av en felles visjon om banebrytende ekspertise innen havvindsektoren.– Windward Offshore er glade for å kunngjøre gjennomføringen av opsjonene for ytterligere to Vard 4 19 CSOV-er, som utvider vår første ordre på to fartøy til fire fartøy, og fortsetter vårt tillitsforhold til Vard. Alle våre fartøy er designet for å bli utstyrt med de nyeste miljøvennlige teknologiene. Målet er å minimere påvirkningen på miljøet og tilby de høyeste sikkerhetsstandardene for å sikre trygge og bærekraftige offshoreoperasjoner, sier Benjamin Vordemfelde, Managing Director i Windward Offshore.– Vi tror CSOV-fartøy vil spille en avgjørende rolle i overgangen til fornybar energi. Vi ser frem til å tilby kundene våre en allsidig offshore-vind serviceplattform som kombinerer den unike ekspertisen grunnleggerne våre har innen maritim og offshorevind-industrien, sier Christoph Geck-Schlich – Managing Director i Windward Offshore.Vard 4 19-designet er en allsidig plattform for bærekraftige serviceoperasjoner til havvindparker, med fokus på logistikk, sikkerhet, komfort og overlegne posisjonerings- og bevegelsesegenskaper.De 87,5 meter lange fartøyene har en bredde på 19,5 meter og vil bli utstyrt med en høydejusterbar bevegelseskompensert gangbro med heissystem for vindmøller, og et høydejusterbart system for overføring av varer og personell til mindre arbeidsbåter.For å få energieffektive og smarte driftsoperasjoner til havs, der fokuset er å redusere drivstofforbruket om bord, vil skipene bli utrustet med en omfattende SeaQ-pakke fra Vard Electro som inkluderer løsninger og systemer for energiforsyning, kontroll, bro og kommunikasjon. Vard Interiors leverer HVAC-R (system for styring av inneklima) og interiørkonsept. Fartøyene er også forberedt for drift på grønn metanol. CSOV-ene vil ha plass til 120 personer om bord.I oktober 2023 signerte Windward Offshore kontrakt for to CSOV-er av samme type. Kontrakten hadde en opsjon på to fartøy til som Windward har valgt å benytte seg av med denne nye kontrakten.– Vi er stolte over at Windward Offshore valgte å bruke opsjonen på to fartøy. Vards slagord er «Built on trust» og at Windward bruker muligheten til å signere kontrakt på nye fartøy allerede nå, viser at Vard har tillit i markedet når det gjelder bygging av spesialfartøy av høy kvalitet på tid og budsjett. Vi ser frem til fortsatt samarbeid med Windward, sier CEO i Vard, Alberto Maestrini.Runar Vågnes er Senior Vice President Sales i Vard. Han sier:– Vi setter pris på tilliten Windward Offshore viser oss ved å signere ytterligere to fartøy i serien hos oss.De fire fartøyene er designet av Vard Design i Ålesund. For to av fartøyene vil skrogene bli bygd ved et av Vards verft i Romania, mens den endelige utrustningen, ferdigstillingen og leveransen skal utføres av ett av Vard sine verft i Norge. To av fartøyene blir levert fra Vard Vung Tau i Vietnam.Skipene skal støtte energiselskaper i bygging, drift og vedlikehold av havvindparker.Mens de første to hybride CSOV-ene er planlagt levert i 3. kvartal i 2025 og 1. kvartal i 2026, er disse to siste fartøyene for Windward Offshore planlagt levert i 2. og 3. kvartal i 2026.