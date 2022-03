Flere PG-pumper til Sølvtrans brønnbåter

En lang rekke av brønnbåtene Aas Mek.Verksted bygger for Sølvtrans får punmper fra PG Flow Solutions. Illustrasjon: Aas Mek. Verksted

Aas Mek. Verksted har tildelt PG Flow Solutions en kontrakt for å levere en rekke pumper til to nye brønnbåter, henholdsvis nybygg nummer 213 og 214, som verftet bygger for brønnbåtrederiet Sølvtrans.



Tidligere har Aas Mek. Verksted også valgt PG Flow Solutions pumper til nybygg 208 – 212, som alle er brønnbåter som bygges for Sølvtrans.



– Partnerskapet mellom Aas Mek. og Sølvtrans har utviklet seg til en svært strømlinjeformet skipsbyggingsprosess for brønnbåter. Vi er veldig fornøyde med å være en del av denne verdikjeden, som fungerer som en fininnstilt maskin, sier Øyvind Berg, salgs- og markedssjef hos PG Flow Solutions.



SVÆRT EFFEKTIVE

PG Flow Solutions skal levere åtte av selskapets store sjøvannssirkulasjonspumper, som sørger for kontinuerlig sjøvannssirkulasjon i båtens brønn, til hver av de to brønnbåtene. Sirkulasjonspumpene er svært effektive og blitt utviklet for å sikre best mulig fiskevelferd, som igjen betyr økonomisk gevinst for sluttbruker.



PG Flow Solutions skal også levere diverse maskinrompumper til hovedmaskineri og hjelpemotorer, samt diverse pumper til generelle pumpebehov som er kreves til driften av brønnbåtene.



De to søsterskipene er av verftets eget design, type AAS 3002 ST. Lengden på fartøyene er 76,96 meter, bredde 17,80 meter, og 5,90 meters dybde i riss. Hver båt har en lastekapasitet på 3 000 kubikkmeter fordelt på to fiskebrønner.



GOD FISKEVELFERD

– Brønnbåtene er designet med god fiskevelferd i mente. Våre sjøvannssirkulasjonspumper er utviklet med utgangspunkt i en identisk filosofi. Kombinasjonen av teknologien gir derfor mening fra et operativt-, finansielt- og dyrehelseperspektiv, legger Øyvind Berg til.



Pumpesystemene skal sammenstilles ved PG Flow Solutions’ fabrikasjonsanlegg i Sande i Vestfold, og deretter leveres til Aas Mekaniske Verksteds verft på Vestnes i Møre og Romsdal. PG Flow Solutions har ikke oppgitt verdien på kontrakten.



PG Flow Solutions tilbyr egenutviklede løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen akvakultur, maritim næring, energisektoren og landbaserte prosessindustrier. Selskapets hovedkontor og –fabrikasjonsanlegg ligger i Sande i Vestfold.