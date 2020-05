Flytende havvindmølle registreres i NOR

Vindmøller skal plasseres på Hywind-feltet. Illustrasjon: Equinor.

Norsk ordinært skipsregister (NOR) er nå i ferd med å få sin første flytende havvindmølle registrert. Dette vil bli den første av denne type innretning som registreres i realregisteret NOR, skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.



– Dette er jo veldig spennende for Sjøfartsdirektoratet og våre registre, og viser at det er en utvikling som skjer for flytende havvindmøller i Norge, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.



Den frivillige registreringen skjer etter forskrift om registrering av andre flytende innretninger under registrering i NOR, og Alvestad ser ikke bort fra at det kan komme flere registreringer av denne typen.



– Vi ser også at det satses mye på flytende havvind. Sjøfartsdirektoratet står klare til å bistå de som har spørsmål knyttet til denne type registreringer i NOR.



NOR og NIS (Norsk internasjonalt skipsregister) er begge realregister som åpner for muligheten for å ta opp frivillig pant i objektet, og registreringen vil blant annet kunne gjøre det enklere med finansiering av prosjekter, på samme måte som for skip og større fritidsbåter.