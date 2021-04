Flytere med 60 prosent resirkulerbar plast

Bryggeprodukter basert på resirkulerte materialer er i ferd med å bli et krav både fra kunder og myndigheter. Foto: Wee Marine.

Wee Marine starter nå produksjonen av utriggere med flytere av resirkulert polyethylen. Dermed kan alt bryggeutstyret som selskapet leverer gjenvinnes.



Wee Marine lanserer nå utriggere der flyterne består av 60 prosent gjenvunnet plastmateriale. Dermed er hele utriggeren gjenvinnbar – inkludert bommen i varmgalvanisert stål og dekket i stålgrating eller fiberkompositt. De nye flyterne med resirkulert polyethylen (PE) produseres separat av Partnerplast på Åndalsnes.



Daglig leder i Wee Marine, Åge Wee, har lenge jobbet med samling av plastavfall og står bak en av verdens største ryddeaskjoner under vann, prosjekt Smedasund i Haugesund. Ønsket om å kunne levere produkter av resirkulert materiale har derfor lenge vært en ambisjon som nå endelig er realisert.



– Utvikling av bryggeprodukter basert på resirkulerte materialer er i ferd med å bli et krav både fra kunder og myndigheter. Flyterne fra Partnerplast er et godt eksempel på at materialer som polyethylen kan samles inn, kvernes og brukes på nytt i samme produkter i en lukket sirkulær sløyfe, sier Wee.



– Resirkulering som dette vil hindre stadig mer plast fra å ende opp som avfall i havet. Derfor er vi svært fornøyde med å være tidlig ute med denne typen komponenter i våre produkter i Norge, sier Åge Wee.



GJENVINNES FLERE GANGER

Arna Solheim Haga er ansvarlig for rotasjonsstøping hos Partnerplast på Åndalsnes. Selskapet leverer plastkomponenter til seismikk, offshore og havbruksnæringen, og har siden 1992 produsert komponenter laget av termoplast.



– All plast kan dessverre ikke gjenvinnes, og derfor tar vi foreløpig bare tilbake plast vi selv har laget eller har full kontroll på, for å sikre at vi har den nødvendige kvaliteten. Polyethylene kan gjenvinnes mange ganger med tilnærmet 100 prosent kvalitet, sier Haga.



– Foreløpig blir resirkulert polyethylen svart i fargen, og der sluttproduktet krever en annen farge kan vi legge på en jomfruelig PE som et ytterlag. Det ytterste plastlaget på flyterne til Wee Marine består derfor av 40 prosent jomfruelig plast, mens de resterende 60 prosentene er resirkulert plast. Men all plasten som benyttes er gjenvinnbar, og dermed vil hele flyteren kunne leveres tilbake til Partnerplast og brukes til nye flytere ved endt livsløp, sier Arna Solheim Haga.



Alle Wee Marines utriggere fra fem til 16 meters lengde vil fra nå av leveres med synkefrie og gjenvinnbare flytere.



– Gjenvinnbare plastflytere er den siste komponenten som gjør at hele vårt utstyrssortiment kan betegnes som resirkulerbart. Alt fra redningsstiger og tau til kjetting og plogankere kan nå materialgjenvinnes. Vi håper nå at stadig flere vil kunne ta i bruk gjenvunnet materiale når de produserer nytt maritimt utstyr, avslutter Åge Wee i Wee Marine.