Følger russisk fartøygruppe vest av Norge

Den norske korvetten KNM «Storm» følger den russiske fartøygruppens seilas tett. Foto: Forsvaret

Den norske korvetten KNM «Storm» har de siste dagene fulgt tre russiske fartøy fra Østersjøflåten som seiler vest av Norge.



Den russiske seilasen har skjedd i internasjonalt farvann, og vurderes så langt til å ha skjedd på en sikker måte.



– Den russiske marinen har nå startet øvelse Okean. Øvelsen gir høyere aktivitet både fra Nordflåten og Østersjøflåten i våre nærområder, i tillegg til langtrekkende fly. Dette var vi forberedt på, og vi har planlagt å følge med på russiske bevegelser sammen med våre allierte, sier viseadmiral Rune Andersen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).



Forsvaret følger alltid situasjonen i våre nærområder tett. Vi har god oversikt over aktivitet gjennom egne operasjoner og sensorer, i tillegg til samarbeid med allierte. Situasjonsbildet sikres gjennom tilstedeværelse og patruljer på land, i luften, på sjøen, under vann og via blant annet rombaserte sensorer.