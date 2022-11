Folkefest da Havila Capella ble døpt

Et snaut år etter skipet ble satt i drift langs den historiske kystruten mellom Bergen og Kirkenes, ble Havila Capella offisielt døpt i Fosnavåg tirsdag. Foto: Hvila Kystruten.

Et snaut år etter skipet ble satt i drift langs den historiske kystruten mellom Bergen og Kirkenes, ble Havila Capella offisielt døpt i Fosnavåg tirsdag. Skipets gudmor er Hege Sævik Rabben, styremedlem i Havila Kystruten, og hun døpte skipet i rent vann hentet fra Geiranger.



– Det er en stor ære å få være gudmor for et så flott skip, spesielt her i Fosnavåg hvor skipet er registret og rederiet har sitt hovedkontor, sier Sævik Rabben.



– For både Havila Capella og selskapet har det vært en trang fødsel på oppdraget langs kystruten, og med det formelle på plass ser vi lyst på tiden som kommer.



EN LEDESTJERNE

Stjerner på nattehimmelen var utgangspunktet da Havila Kystrutens nye skips skulle navngis. Det hele startet med at styreleder og hovedaksjonær Per Sævik utlyste en navnekonkurranse for sine åtte barnebarn. Forutsetningen var at navnene skulle være Havila og et stjernenavn.



– Navnene på alle våre fire skip er alle relatert til det som tar våre gjester og mannskapet vårt sikkert hjem. Capella, Castor, Polaris og Pollux er alle ledestjerner på nattehimmelen, og har gjennom historien vært brukt til navigasjon på havet, forklarer Per Sævik.



– Dette har vært en stolt dag for oss, og som sjømann er det godt å endelig ha fått døpt Havila Capella.



MEST MILJØVENNLIG

Havila Capella er det mest miljøvennlige skipet på kystruten, med sin hybriddrift av flytende naturgass (LNG) og verdens største batteripakke på et passasjerskip. Tidligere i år fikk også Havila Capella utmerkelsen «Next Generation Ship Award» under Nor-Shipping-messen utenfor Oslo.



– Egenskapene til Havila Capella gjør henne til en ledestjerne langs kysten, som sine søsterskip. Vi har allerede seilt verdensarven i Geirangerfjorden utslippsfritt, 4 år før myndighetenes krav, og har skip som er bygget for å møte fremtidens krav og muligheter for helt utslippsfrie seilaser. Derfor passer det godt at Havila Capella er oppkalt etter en ledestjerne, sier administrerende direktør Bent Martini.



FOLKEFEST

På Mjølstadneset var det tross litt ruskete vær en folkefest da Havila Capella ble døpt.



– Det er hyggelig å se at vi engasjerer lokalbefolkningen i Fosnavåg, og at så mange tok turen for å være med på denne feiringen. Det er spesielt hyggelig at Kvalsvik og Nerlandsøy musikkorps, Einedalen skulekor og ikke minst kokke– og servitørlinja på Herøy vidaregående skule var med og bidro til denne folkefesten. Det har satt en ekstra spiss på hele arrangementet, sier Martini.



– Også er jeg stolt av våre fantastiske ansatte som har stått på med en fantastisk innsatsvilje og evne til å være løsningsorienterte for å legge til rette for en vellykket feiring, avslutter han.



Med god grunn til å smile etter dåpen av Havila Capella. Fra venstre: Hotellsjef Anton Abrahamsen, styreleder Per Sævik, gudmor Hege Sævik Rabben, administrerende direktør Bent Martini, kaptein Tom-Rune Einarsen. Foto: Havila Kystruten.