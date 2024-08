Forbedrer sikkerheten til sjøs med app og døgnbemannet beredskapssentral

Vinneren av Innovasjonsprisen 2024 annonseres under åpningsseremonien av Nor-Fishing, tirsdag 20. august kl. 11.30-12.20 i Mendelsohn konferansesal, Trondheim Spektrum.

Sjøfartsdirektoratet registrerte totalt 534 ulykker på næringsfartøy i Norge i 2023. Av disse endte 10 ulykker med dødsfall.– Om de som skal støtte, hjelpe og berge mannskapet har tilgang til alt de trenger av informasjon om fartøyet, som rutiner, loggbøker og beredskapsdata, kan de gjøre jobben sin raskere og tryggere, forklarer daglig leder i Norseye, Sidsel Sæterøy.Det nye sikkerhetsstyringssystemet fra Norseye er både digitalt og operativt; systemet kombinerer en app-løsning med en døgnbemannet beredskapssentral.— Beredskapssentralen vår overvåker fartøyene kontinuerlig, og tilbyr støtte ved hendelser og ulykker – både til mannskap, rederi og redningsfartøy, forklarer Sidsel.All informasjonen om fartøyene – som vedlikeholdsrutiner, elektroniske loggbøker, avvikssystem, risikovurdering, beredskapsdata og andre prosedyrer – ligger tilgjengelig for beredskapssentralen i det digitale systemet.— Beredskapssentralen har dermed tilgang til all data om fartøyet som kan være avgjørende ved en eventuell ulykke, forklarer Sidsel.For sitt nye beredskap- og sikkerhetssystem er Norseye nominert til Innovasjonsprisen, som deles ut under Nor-Fishing 2024.— Nominasjonen bekrefter at det ikke bare er vi og kundene våre som ser viktigheten av systemet vi har utviklet. Nor-Fishing er en institusjon i næringen og en kjempeviktig arena for å vise frem ny teknologi. Så det å få denne nominasjonen betyr egentlig alt for oss, forteller Sidsel.Det digitale systemet gjøres tilgjengelig for mannskap, skipper og rederi i den brukervennlige Norseye-appen. Her loggføres rutiner og all relevant data om fartøyet.— Appen samler alt du trenger på ett sted, så det er enklere for fartøy å oppfylle nødvendige sikkerhetskrav, uten å bruke for mye tid, forklarer Ingvild Sæterøy, prosjektleder i Norseye.— I appen finner mannskapet for eksempel forslag til prosedyrer og risikovurderinger som oppdateres kontinuerlig i henhold til regelendringer, som de enkelt kan iverksette som sikkerhetsrutiner om bord. De loggfører også alt inne i appen, slik at all informasjon og historikk ligger på ett sted.Appen og systemet er tilgjengelig for alle typer fartøyer, fra mindre sjarker til store rederiflåter. Appen kan brukes på både smarttelefon og andre enheter, og er utviklet i tråd med forskrift om sikkerhetsstyring og ISM-koden.Om bord mange fartøy er sikkerhetsstyringen fremdeles samlet i en fysisk perm i styrhuset.— Skjer det en ulykke er det avgjørende for redningsmannskapet å handle raskt og vite hva de møter ved ulykkesstedet, for å kunne utføre en mest mulig effektiv og trygg redningsaksjon. Hvis fartøyet har loggføring og dokumentasjon fysisk på båten, blir det litt som å jobbe i blinde for redningsmannskapet, forklarer Ingvild.— Har fartøyet derimot lagret informasjonen digitalt i Norseye-appen, kan vår beredskapssentral enkelt og raskt finne og videreformidle nødvendig informasjon. Det kan i sin tur bidra til å redde liv.En av gründerne i Norseye, Terje Rødahl, har bakgrunn fra Kystverket og Heimevernet, og har lang erfaring med redningsaksjoner til sjøs.— Terje har hjulpet mange folk opp av sjøen og hjem til familien, men noen ganger opplevde han også å komme for sent. Det setter selvfølgelig spor som aldri forsvinner, forteller Sidsel.— Sammen med kolleger på Norseye har han fordypet seg i hvordan vi kan bidra til at flere blir reddet. Når hvert sekund teller, kan det være helt avgjørende med et mellomledd som oss i ryggen. De dyktige folka på beredskapssentralen tar kontroll på situasjonen – og er tilgjengelige for bistand døgnet rundt, alle dager i året.