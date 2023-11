Forsker på havbruksteknologiens bieffekter

Hans Bjelland er forskningssjef hos SINTEF Ocean. Foto: SINTEF.

Hvordan påvirker aktiv propellbruk fra et fartøy med dynamisk posisjonering fisken i en merd? Går bråk og turbulens ut over fiskevelferden? Dette er spørsmål forskere ved SINTEF Ocean må finne svar på for å vite at de teknologiske løsningene de utvikler, er forsvarlige.



– Det gjelder å tenke to skritt frem og se på konsekvensene av de nye løsningene, slik at det ikke uforvarende går ut over fiskevelferden. Hvis noen av løsningene vi jobber med kan føre til svekket fiskevelferd, vil vi finne ut av det før de blir ferdig utviklet og tatt i bruk, slik at vi kan gjøre nødvendige justeringer, sier Hans Bjelland, forskningssjef hos SINTEF Ocean.



Når det dukker opp løsninger som gjør havbruksoperasjoner mer effektive, eller sikrere for folk og miljø, er det alltid en viss fare for at iveren tar overhånd. Forskerne på SINTEF Ocean forsøker å se på de nye løsningene fra alle vinkler før de gir klarsignal til videreutvikling, og har egne prosjekt gående for å være føre var.



KONTAKTLØSE OPERASJONER

I fremtida kan vi få mye mer såkalt eksponert oppdrett. Å plassere anleggene lenger fra land eller på steder med sterk strøm og mer bølger kan ha betydelige positive effekter for miljø og fiskevelferd. For å ivare ta ansattes sikkerhet, vil drifta på utsatte steder kreve flere kontaktløse operasjoner enn før.

Det betyr at skip må ligge ved, men ikke fortøyd til, merden. Det lar seg absolutt løse, teknologisk sett, ved at fartøyene bruker dynamisk posisjonering for å holde korrekt og stabil avstand. Men ved dynamisk posisjonering må man aktivt bruke propellene. Og hvordan reagerer fisken på turbulensen og bråket fra disse? Det vet man fortsatt for lite om.



VIL TETTE KUNNSKAPSHULL

Forsker Bent Haugaløkken leder prosjektet RACE ReDiFish og gjennomfører forsøk for å tette dette kunnskapshullet. Hvis det viser seg at fisken blir skremt og stresset når det ligger et fartøy i nærheten som bruker trustere for å holde posisjonen, er dette en ulempe som må veies opp mot fordelene ved sikre og effektive operasjoner.



– Dersom det for eksempel er varierende reaksjon basert på fiskens størrelse, alder eller gjennomgåtte behandlinger, kan det være aktuelt å bare bruke løsningen ved noen merder eller i bestemte perioder, sier Haugaløkken.



FORSKNINGSTILLATELSER

Med en føre-var-tilnærming, forsker SINTEF Ocean på hvordan autonome løsninger kan brukes på en trygg og robust måte.



– Våre forskningstillatelser gjør det mulig for oss å utvikle og teste havbruksteknologi, og vi har over år bygd opp en infrastruktur og en know-how i SINTEF ACE - våre fullskala havbrukslaboratorier på trøndelagskysten, sier Bjelland, som har forskerkolleger på jobb både ute på anlegg og inne på kontoret på Brattørkaia i Trondheim.