Først i Norge med ny generasjon kabelgjennomføring

Hos Ulstein Verft er cruiseskipet NG Endurance snart leveringsklart. Foto: Ulstein Verft

Ulstein Verft er straks klar til å levere ekspedisjonscruiseskipet National Geographic Endurance til det amerikanske rederiet Lindblad Expeditions. Skipet er det første nybygget i Norge som er utstyrt med en ny generasjon kabelgjennomføringer.



Ulsteins nye cruiseskip har fått STI Marine sine kabelgjennomføringer EZ-Path om bord. I Norge er selskapet Elpro AS forhandler av disse. Ola Staverløkk, salgs- og markedssjef i Elpro, mener EZ-Path representerer en ny generasjon kabelgjennomføringer.



— Vi vet at mange har sittet på gjerdet og ventet på at noen andre skal være først ut med EZ-Path. Derfor er det artig å kunngjøre at Ulstein verft er fornøyde med beslutningen om å gå for denne gjennomføringen til nybygg 312, sier han.



Staverløkk påpeker at antall kabler om bord et skip har økt betraktelig i takt med digitaliseringen - jo flere digitale løsninger, desto flere kabler trengs. Siden alle typer kabler passer i EZ-Path er kabelgjennomføringen godt egnet til moderne skip.

— Kabelgjennomføringene fra STI Marine er DNV GL typegodkjent og A60 klassifisert, så med EZ-Path trenger ikke montørene å bruke tid på å pakke for å brannsikre kablene, forteller han.



Ekspedisjonscruiseskipet National Geographic Endurance er bygd for å reise til arktiske strøk, og arbeidet med søsterskipet National Geographic Resolutioner er allerede godt i gang. Søsterskipet vil være utstyrt med samme type kabelgjennomføringer.



Atle Moldskred, produksjonssjef i Ulstein Elektro Installasjon, mener den nye generasjonen av kabelgjennomføringer fra STI Marine er vanskelig å sammenligne med tradisjonelle kabelgjennomføringer.

— EZ-Path er noe helt annet. Gjennomføringen monteres, så trekkes kabelen helt enkelt i gjennom. Man slipper å tenke på alt arbeidet med å pakke kablene riktig og i henhold til leverandørens spesifikasjoner. At pakkingen av klossene utgår gir en enorm tidsbesparelse målt i antall arbeidstimer.

Selv om EZ-Path er noe dyrere i innkjøp enn andre gjennomføringer, sparer vi på å bruke dem i driftstiden. Det mener vi blir billigere til slutt, forteller han.