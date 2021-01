Først i verden med Raven-broen

Den nye brønnbåten til Norsk Fisketransport, Reisa, er det første skipet i verden med Norwegian Electric Systems totalintegrerte broløsning Raven INS. Fra venstre, overstyrmann Alexander Mathisen og skipper Sindre Waagø. Foto: Børge Lorentzen, NFT.

Brønnbåten Reisa som ble overlevert fra Havyard til Norsk Fisketransport nylig er det første skipet i verden med Norwegian Electric Systems (NES) egenutviklede broløsning, Raven INS.



Da Raven Integrated Navigation System (INS) ble typegodkjent av DNV GL, fikk den verdens første typegodkjenning for en broløsning der man har utviklet et felles datasystem for broen i stedet for å sy sammen ulike programvarer. Den integrerte broen gir enklere og mer fleksibel bruk, økt driftssikkerhet og er en solid plattform for fremtidens digitale og grønne revolusjon til sjøs.



Svein Ove Farstad, Sales & BID Manager Smart Control, sammenligner dette med at folk før hadde kalkulator, fotoalbum og telefonkatalog, nå er alt samlet i smart-telefonen.



– Med Raven INS er ulike program for kart, ruteplanlegging, radar, autopilot, trackpilot og så videre samlet i et helhetlig program og en bro med alt av software, hardware og integrert operatørstol. Det gjør broen enklere å bruke og det gir økt driftssikkerhet.



ENKELT OG SIKKERT

Med Raven INS kan brukerne enkelt tilpasse skjermer og skjermbilder etter behov, og med et

enkelt tastetrykk veksle mellom ulike operasjoner. Svein Ove Farstad løfter i tillegg frem at den PC- og nettverksbaserte løsningen øker sikkerheten. I det egenutviklede, helhetlige systemet er det gjort klart til å utvide med nye funksjoner.



Etter hvert som man ser behovene og teknologien utvikler seg, kan bruken av broen utvides med flere funksjoner. Det kan være løsninger for alarmovervåking av maskineri, thruster-kontroll og dynamisk posisjonering, eller mindre system som lanternekontroller. Svein Ove Farstad peke også på at nettverksløsningen gjør at Raven INS er forberedt for samhandling med land når det gjelder datafangst og fjernovervåking.



FORUT FOR SIN TID

Erling Lorentzen i NFT sier de er opptatt av utvikling og vil at selskapet skal være forut for sin tid.



