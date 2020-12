Første i ny serie havvind-skip fra Havyard

ESVAGT Schelde på prøvetur i Sognefjorden. Foto: Havyard.

New Havyard Ship Technology i Leirvik har overlevert enda et vindmølleskip til danske ESVAGT, og Havyard bekrefter med det posisjonen som ledende innen spesialskip for havvind-industrien.



Dette er skip nummer fire og design nummer åtte i det langvarige samarbeidet mellom to spydspisser i havvind-industrien; danske ESVAGT som er pionerer i denne bransjen og Havyard som de første med spesialdesign for havvind og nå også en verdensledende rekke av leveranser av vindmølleskip.



Skipet er sist i en rekordlang rekke, men også først i en ny serie som skal leveres til ESVAGT. Samtidig med at dette skipet nå er ferdiggjort, blir det arbeidet på det andre i rekken og det tredje er under slep og kommer til verftet i Leirvik rett over nyttår.



Det er ventet svært store investeringer i havvind over hele verden. I tillegg blir stadig flere av havvind-parkene lagt lenger fra kysten. Dermed trengs det spesialiserte serviceskip. I møte med dette markedet har Havyard tatt i bruk flere selskap i konsernet til å utvikle og levere HAVYARD 831L SOV, som gir kundene skip som skårer godt både på miljø, sikkerhet og økonomi.