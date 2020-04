Første kinesiske styremedlem i internasjonal organisasjon for ballastvannutstyr

Headway Technology Group Co. Ltd.leverer avansert utstyr for behandling av ballastvann.

Som første kinesiske produsent av utstyr for behandling av ballastvann ble Headway Technology Group Co. Ltd. nylig valgt inn som styremedlem av den internasjonale organisasjonen Ballastwater Equipment Manufacturers Association (BEMA). Samtidig la det kinesiske selskap frem et tilbud om å støtte andre medlemmer av orgqanisasjonen med utstyr og hjelp i arbeidet for å overvinne virkningene forårsaket av koronaviruset, et tilbud som ble godt mottatt.



for å forbedre nivået på tjenesten til industrien i dagens situasjon, og koordinere anti-epidemisk arbeid tilbød Headway også å dele sin tjenesteplattform. Headway ønsker å dele sin spesialiserte arbeidsgruppe i Kina og gi tjenesten som for eksempel 3D-scanning, teknisk støtte og ettersalgstjeneste for alle BWMS-merker.



Fra Headway ble det fremhevt at selskapet det siste tiåret har arbeidet med å bygge opp et omfattende globalt servicenett. Å bygge et profesjonelt serviceteam kreves tid og gir økonomiske kostnader. I dagens situasjon kan ikke serviceingeniører fra mange selskapet ikke reise til Kina, noe som kan gi betydelige forsinkelser. Gjennom å dele sin serviceplattform mener Headway man kan bidra med å løse slike problem, og levere det som er nødvendig for at rederne skal få bedre løsninger når det gjelder behandling av ballastvann.



Forslaget er godt mottatt av BEMA, som ble etablert i 2017. Det er en uavhengig organisasjon som representerer leverandører, leverandører og nøkkelpartnere i ballastvannbehandlingsindustrien ved å gi koordinert, teknisk, ikke-kommersiell veiledning til markedet. BEMAs styre velges av alle medlemmer.



Som styremedlem ønsker Headway å vise ansvar ved å fremme utviklingen innen næringen på de tekniske og markedsmessige sidene, samt forsterke kommunikasjonen mellom produsenter og rederier. Headway vil også fortsette utnytte sin gode kompetanse til å fremme de beste ballastvannhåndterings-, eksosgassrengjørings-, kommunikasjons- og navigasjonsløsningene.