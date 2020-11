Første «plugin-hybride» prosessfartøy

Fonnalaks er den nye hybride prosessbåten til Samlaks AS. Ill: Maritime Engineering

SMART Automation har laget hybrid-løsningene, når fire fiskeoppdrettsselskap nå vil bygge en felles prosessbåt.



Eidesvik Laks, Austevoll Melaks, Tombre Fiskeanlegg og Lingalaks går gjennom selskapet Samlaks sammen om verdens første plugin hybride prosessfartøy.



Prosessbåten til Samlaks AS vil ha en lastekapasitet på 600 m3, og fisken blir bløgget når den kommer om bord. Det gir bedret fiskevelferd, redusert smitterisiko og helt lukket transport frem til slakteri/pakkeri.



– Vi bygger nå en prosessbåt for framtiden, med et så lite miljø-fotavtrykk som mulig forteller styreleder Ingar Fiskerstrand i Samlaks AS.

– På denne måten ønsker vi å redusere bruken av fossilt brennstoff og med det miljøskadelige utslipp til luft. Fartøyet tilfredsstiller de høyeste eksos-rensekrav for dieselmotorer og skal lade batteriet på ren vannkraft når det losser.

– SMART Automation har analysert hvordan fartøyet blir brukt og ut fra dette laget en løsning som passer oss perfekt, legger han til.



– Vi har vært i det maritime markedet over 40 år. Våre produkter står om bord i mer enn tre tusen fartøy verden over. De siste tre tiårene har det vært hovedsaklig integrerte automasjonssystemer og kraftstyringssystemer det har gått i. Nå satser vi også på hybrid-løsninger med tilhørende styringssystem. Det er derfor spesielt hyggelig at et regionalt selskap som Samlaks AS valgte oss som leverandør til et så spennende og fremtidsrettet prosjekt, sier gründer og markedssjef i SMART Automation, Sigmund Steinsbø.



Batteri-hybrid delen av prosjektet er støttet av Enova.



Den 49,70 meter lange båten bygges i Spania, ved Astilleros Balenciaga S.A.