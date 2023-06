Første SeaQ broen levert til havvindsektoren

Rem Power Foto: Vard -

Vard Electro sin SeaQ Integrated Bridge har blitt levert til havvindsektoren for første gang, om bord Rem Offshore sitt nybyggingsfartøy Rem Power (CSOV).



Ved å benytte seg av det avanserte brosystemet i kombinasjon med en hybrid batteridrevet energiløsning, har Rem Offshore som mål å oppnå betydelig drifts-, sikkerhets- og bærekrafts fordeler som inkluderer energilagring og systemer for strømstyring for økt energieffektivitet.



– Vi gjør betydelige investeringer i nye lavutslippsteknologi for å redusere miljøpåvirkningen av havvindoperasjoner, i tråd med stadig strengere reguleringer og krav fra kunder, banker, og andre interessenter, sier Rem Offshores Chief Commercial Officer, Ronny Pål Kvalsvik.



Den norske offshore-rederen tar proaktive steg for å oppgradere flåten sin med hybride energiløsninger gjennom modernisering og nybygg for å oppnå sikrere og grønnere drift med lavere driftskostnader.





INTEGRERT BROTEKNOLOGI

Rem Power, nylig overlevert til Rem Offshore, er den første av to innovative CSOV-nybygg som blir bygget av Vard Gruppen for installasjons- og vedlikeholds operasjoner ved offshore vindparker over hele verden.



– Vi er veldig fornøyde med SeaQ-teknologien levert av Vard Electro. Den sømløse integrasjonen mellom de ulike systemene ombord er utrolig og har gitt oss stor fleksibilitet i valg av utstyr. Det elegante og moderne designet til SeaQ-broen sikrer sømløs navigasjon, kontroll, forbedret effektivitet og sikkerhet under offshore-operasjoner. Broen passer perfekt til våre fartøy, sier Rem Offshores Chief Commercial Officer, Ronny Pål Kvalsvik.





Utstyrt med løsninger fra Vard Electro sin SeaQ-portefølje vil mannskapet om bord på fartøyene dra nytte av avansert teknologi levert gjennom et fleksibelt og brukervennlig grensesnitt.



OCEAN CHARGER TESTFARTØY

Med et sterkt konsortium av industri- og forskningspartnere er Rem Power klar til å utføre testing neste år som en del av det fellesindustrielle prosjektet Ocean Charger for å utvikle ladeinfrastruktur til havs utenfor Norge.



– SeaQ Integrated Bridge er en ideell løsning som passer godt til den grønne kraftkonfigurasjonen på disse fartøyene, da den integrerer styringsfunksjoner for fremdrift, thrustere, dynamisk posisjonering og andre systemer i et sentralisert, brukervennlig grensesnitt for økt operasjonell effektivitet, forbedret sikkerhet og redusert drivstofforbruk, sierGisle Anderssen, Vice President Sales and Marketing i Vard Electro.



– Den totale SeaQ-pakken representerer en pålitelig og svært tilfredsstillende løsning for å imøtekomme kravene til bærekraftighet i denne sektoren, støttet av Vard Electro sin ekspertise innen engineering, installasjon, integrasjon og idriftsettelse av elektriske systemer om bord.



Fordelene med SeaQ broen utviklet av Vard Electro er blitt demonstrert i virkelige operasjoner gjennom leveranser til 25 fartøy innen fiskeri-, cruise- og offshore-sektorene siden 2017, og den norske leverandøren er nå klar for ytterligere bestillinger i offshorevind markedet.



EN BRO MED HØY FLEKSIBILITET

SeaQ Integrated Bridge legger til rette for fleksibel og sømløs integrering av et bredt utvalg av a maritime systemer og applikasjoner, som navigasjon og kommunikasjon, i broens matriseløsning uavhengig av systemprodusent og uten behov for modifikasjoner. Det modulære designet gjør det svært tilpasningsdyktig for en rekke utstyr over hele broen for alle typer fartøy basert på rederiets krav.



Oppsettet gir hver operatør muligheten til å konfigurere et personlig oppsett av integrerte systemer fra en 12-tommers berøringsskjerm, med en rekke skjermer i ulike størrelser fra 27-55 tommer, som gir en øyeblikkelig og omfattende oversikt over systemstatus, med et rent og effektivt arbeidsområde som er ergonomisk tilpasset for lange arbeidsvakter.



Gisle Anderssen fra Vard Electro sier at SeaQ Integrated Bridge er designet med brukeren i tankene for å gi enkel tilgang til viktige systemfunksjoner for effektiv respons og forbedret sikkerhet og operasjonell ytelse.

–Vår integrerte løsning gir et ryddigere og mer oversiktlig miljø ifm. avanserte DP-operasjoner ved havvind-installasjoner, med alle vitale funksjoner samlet innenfor nær rekkevidde. Systemet komplementerer den hybride batteriløsningen ombord disse nybyggene, da det muliggjør optimal beslutningstaking på broen for å maksimere energieffektiviteten.



Hybridbatteriløsningen som installeres på Rem Power og søsterskipet, som skal leveres i 2024, inkluderer SeaQ Energy Storage System med 2,2 megawatt kraft for å lagre overskuddsenergi som er tilgjengelig fra fartøyet eller landstrømtilkoblinger, som senere kan brukes til å redusere drivstofforbruket eller optimalisere ytelsen.



SMART STRØMSTYRING FOR Å REDUSERE UTSLIPP

Batteriet kan brukes som en responsreserve for bedre dynamisk respons sammenlignet med en dieselgenerator som trenger tid for å øke hastigheten, noe som forbedrer sjødyktighet og manøvrerbarhet, og gir også bedre ytelse.



I tillegg muliggjør det peak shaving av belastninger og strategisk lasting der driftspunktet til generatorsettene optimaliseres. Ved kun å bruke batteristrøm oppnås nullutslipp og mindre vedlikehold ettersom det ikke er bevegelige deler i motoren, noe som også reduserer støy og vibrasjon.



Dette suppleres av SeaQ Power Management System for smart styring av energibruk, for å sikre at strøm leveres i samsvar med fartøyets operative behov, noe som kan forhindre strømbrudd og opprettholde pålitelig drift i krevende situasjoner.



SeaQ Green Pilot overvåker drivstofforbruket for å generere sanntidsdata om utslipp for å spore fremskritt mot energistyrings-KPI-er og overholde Ship Energy Efficiency Management Plan. I tillegg muliggjør SeaQ Drives bruk av lavharmoniske drivsystemer for effektiv drift av thrustere, mens SeaQ Switchgear sikrer sikker drift av lukkede dynamisk posisjoneringssystemer.



I tillegg til de to CSOV-ene vil SeaQ-teknologien også danne grunnlaget for en ny generasjon nullutslippsfartøy som utvikles under Vard Gruppens ZeroClass-initiativ.



SeaQ integrated Bridge Foto: Vard Ronny Pål Kvalsvik tril venstre, Chief Commercial Officer i Rem Offshore. Foto: Vard Gisle Anderssen, VP Sales and marketing in Vard Electro. Foto: Vard